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هيئة الانتخابات: النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التونسية تؤكد فوز قيس سعيد بولاية ثانية
هيئة الانتخابات: النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التونسية تؤكد فوز قيس سعيد بولاية ثانية
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن النتائج النهائية تؤكد فوز المرشح والرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 90.69 بالمائة من... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T19:05+0000
2024-10-11T19:05+0000
تونس
العالم العربي
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وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية: "نصرّح بفوز قيس سعيد نهائيا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 90.69 بالمائة من الأصوات". وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، أن عدد التونسيين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية، بلغ مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المائة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء يوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب غلق مراكز الاقتراع أبوابها، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مترشحين وهم كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورجل الأعمال المسجون حاليا العياشي زمال والنائب السابق بالبرلمان زهير المغزاوي.
https://sarabic.ae/20241008/تحديات-هامة-تواجهها-تونس-إقليميا-خبيرة-توضح-التفاصيل-1093556845.html
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تونس, العالم العربي
تونس, العالم العربي

هيئة الانتخابات: النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التونسية تؤكد فوز قيس سعيد بولاية ثانية

19:05 GMT 11.10.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن النتائج النهائية تؤكد فوز المرشح والرئيس الحالي قيس سعيد بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 90.69 بالمائة من الأصوات.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية: "نصرّح بفوز قيس سعيد نهائيا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 90.69 بالمائة من الأصوات".

وأضاف أن "الهيئة لم تتلق أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول، أن عدد التونسيين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية، بلغ مليونان و704 آلاف و155 ناخبا أي بنسبة 27.7 في المائة.
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء يوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب غلق مراكز الاقتراع أبوابها، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وقال بوعسكر إنّ الانتخابات كانت موعدا تاريخيا وأن الأمور جرت بكل سلاسة.
ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مترشحين وهم كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورجل الأعمال المسجون حاليا العياشي زمال والنائب السابق بالبرلمان زهير المغزاوي.
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