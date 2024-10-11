أكثر الصور جذبا لهذا الأسبوع

ملكة جمال روسيا 2024 فالنتينا ألكسييفا، وحاملة لقب ملكة جمال روسيا 2023 (على اليمين) مارغريتا غولوبيفا، في حفل توزيع جوائز المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لملكة جمال روسيا 2024 في قاعة الحفلات الموسيقية "قرية بارفيخا الفاخرة"، روسيا.
ملكة جمال روسيا 2024 فالنتينا ألكسييفا، وحاملة لقب ملكة جمال روسيا 2023 (على اليمين) مارغريتا غولوبيفا، في حفل توزيع جوائز المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لملكة جمال روسيا 2024 في قاعة الحفلات الموسيقية "قرية بارفيخا الفاخرة"، روسيا.
يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا.
يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا.
صورة لرئيسة وزراء تايلاند، ورئيس وزراء فيتنام، ورئيس كوريا الجنوبية، أثناء مغادرتهم المسرح بعد جلسة تصوير جماعية خلال القمة الخامسة والعشرين بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لعلاقات الحوار في لاوس.
صورة لرئيسة وزراء تايلاند، ورئيس وزراء فيتنام، ورئيس كوريا الجنوبية، أثناء مغادرتهم المسرح بعد جلسة تصوير جماعية خلال القمة الخامسة والعشرين بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لعلاقات الحوار في لاوس.
فرقة استعراضية تشكل برجًا بشريًا، خلال مسابقة الأبراج البشرية التاسعة والعشرين في تاراغونا، إسبانيا.
فرقة استعراضية تشكل برجًا بشريًا، خلال مسابقة الأبراج البشرية التاسعة والعشرين في تاراغونا، إسبانيا.
فتاتان صينيتان ترتديان ملابس تقليدية في متجر في بكين، الصين.
فتاتان صينيتان ترتديان ملابس تقليدية في متجر في بكين، الصين.
المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في مطار مقاطعة دودج، في ويسكونسن، الولايات المتحدة.
المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في مطار مقاطعة دودج، في ويسكونسن، الولايات المتحدة.
عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية "باربينو ميزون" كجزء من أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، روسيا.
عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية "باربينو ميزون" كجزء من أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، روسيا.
صورة لأفيال تعبر مياه الفيضانات للمساعدة في توصيل إمدادات الإغاثة إلى القرويين في مقاطعة شيانغ ماي في تايلاند.
صورة لأفيال تعبر مياه الفيضانات للمساعدة في توصيل إمدادات الإغاثة إلى القرويين في مقاطعة شيانغ ماي في تايلاند.
صورة ظلية تظهر رجلا وهو يطعم أبقاره في كمبوديا.
صورة ظلية تظهر رجلا وهو يطعم أبقاره في كمبوديا.
مواطنون أتراك يحملون قططهم أثناء انتظارهم الصعود إلى سفينة تابعة للبحرية التركية لإجلائهم إلى تركيا عند نقطة تجمع في بيروت، لبنان.
مواطنون أتراك يحملون قططهم أثناء انتظارهم الصعود إلى سفينة تابعة للبحرية التركية لإجلائهم إلى تركيا عند نقطة تجمع في بيروت، لبنان.
جنود يؤدون عروضًا خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس القوات المسلحة الإندونيسية في جاكرتا، إندونيسيا.
جنود يؤدون عروضًا خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس القوات المسلحة الإندونيسية في جاكرتا، إندونيسيا.
متظاهرون مناهضون للحكومة يطاردون مؤيدًا للحكومة، خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على قانون لزيادة تمويل الجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين.
متظاهرون مناهضون للحكومة يطاردون مؤيدًا للحكومة، خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على قانون لزيادة تمويل الجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين.
عرض أزياء لمجموعة العلامة التجارية "جوليا دالاكيان" في إطار أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعرض المركزية"مانيج"، روسيا.
عرض أزياء لمجموعة العلامة التجارية "جوليا دالاكيان" في إطار أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعرض المركزية"مانيج"، روسيا.
فنان هندي يقوم بصنع تماثيل للأبطال في الملحمة الهندوسية رامايانا، رافانا، وميغناث، وكومبهكاران استعدادًا لمهرجان "دوسيرا" القادم في جامو، الهند.
فنان هندي يقوم بصنع تماثيل للأبطال في الملحمة الهندوسية رامايانا، رافانا، وميغناث، وكومبهكاران استعدادًا لمهرجان "دوسيرا" القادم في جامو، الهند.
رجل يشعل النار في الخشب للمصلين استعدادًا للسير حفاة الأقدام فوق الفحم المشتعل خلال مهرجان الآلهة التسعة في معبد في كوالالمبور، ماليزيا.
رجل يشعل النار في الخشب للمصلين استعدادًا للسير حفاة الأقدام فوق الفحم المشتعل خلال مهرجان الآلهة التسعة في معبد في كوالالمبور، ماليزيا.
امرأة من كوريا الجنوبية، تشارك في مسابقة الخط الكوري كجزء من فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الـ578 لإنشاء الأبجدية الكورية (الهانغول) في سيئول، كوريا الجنوبية.
امرأة من كوريا الجنوبية، تشارك في مسابقة الخط الكوري كجزء من فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الـ578 لإنشاء الأبجدية الكورية (الهانغول) في سيئول، كوريا الجنوبية.