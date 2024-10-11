أكثر الصور جذبا لهذا الأسبوع

عربي
بدء المحادثات بين الرئيسين بوتين وبزشکیان في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:39 GMT
21 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا في مأزق أمام المحور الذي تقوده روسيا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
09:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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أكثر الصور جذبا لهذا الأسبوع
أكثر الصور جذبا لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, العالم, صور
фото, العالم, صور

أكثر الصور جذبا لهذا الأسبوع

08:48 GMT 11.10.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، التي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة، في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

ملكة جمال روسيا 2024 فالنتينا ألكسييفا، وحاملة لقب ملكة جمال روسيا 2023 (على اليمين) مارغريتا غولوبيفا، في حفل توزيع جوائز المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لملكة جمال روسيا 2024 في قاعة الحفلات الموسيقية "قرية بارفيخا الفاخرة"، روسيا.

ملكة جمال روسيا 2024 فالنتينا ألكسييفا، وحاملة لقب ملكة جمال روسيا 2023 (على اليمين) مارغريتا غولوبيفا، في حفل توزيع جوائز المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لملكة جمال روسيا 2024 في قاعة الحفلات الموسيقية &quot;قرية بارفيخا الفاخرة&quot;، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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ملكة جمال روسيا 2024 فالنتينا ألكسييفا، وحاملة لقب ملكة جمال روسيا 2023 (على اليمين) مارغريتا غولوبيفا، في حفل توزيع جوائز المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لملكة جمال روسيا 2024 في قاعة الحفلات الموسيقية "قرية بارفيخا الفاخرة"، روسيا.

© AP Photo / Ramon Espinosa

يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا.

يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار &quot;ميلتون&quot; في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ramon Espinosa

يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لرئيسة وزراء تايلاند، ورئيس وزراء فيتنام، ورئيس كوريا الجنوبية، أثناء مغادرتهم المسرح بعد جلسة تصوير جماعية خلال القمة الخامسة والعشرين بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لعلاقات الحوار في لاوس.

صورة لرئيسة وزراء تايلاند، ورئيس وزراء فيتنام، ورئيس كوريا الجنوبية، أثناء مغادرتهم المسرح بعد جلسة تصوير جماعية خلال القمة الخامسة والعشرين بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لعلاقات الحوار في لاوس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لرئيسة وزراء تايلاند، ورئيس وزراء فيتنام، ورئيس كوريا الجنوبية، أثناء مغادرتهم المسرح بعد جلسة تصوير جماعية خلال القمة الخامسة والعشرين بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لعلاقات الحوار في لاوس.

© AP Photo / Emilio Morenatti

فرقة استعراضية تشكل برجًا بشريًا، خلال مسابقة الأبراج البشرية التاسعة والعشرين في تاراغونا، إسبانيا.

فرقة استعراضية تشكل برجًا بشريًا، خلال مسابقة الأبراج البشرية التاسعة والعشرين في تاراغونا، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emilio Morenatti

فرقة استعراضية تشكل برجًا بشريًا، خلال مسابقة الأبراج البشرية التاسعة والعشرين في تاراغونا، إسبانيا.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

فتاتان صينيتان ترتديان ملابس تقليدية في متجر في بكين، الصين.

فتاتان صينيتان ترتديان ملابس تقليدية في متجر في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Achmad Ibrahim

فتاتان صينيتان ترتديان ملابس تقليدية في متجر في بكين، الصين.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في مطار مقاطعة دودج، في ويسكونسن، الولايات المتحدة.

المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في مطار مقاطعة دودج، في ويسكونسن، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في مطار مقاطعة دودج، في ويسكونسن، الولايات المتحدة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية "باربينو ميزون" كجزء من أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، روسيا.

عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية &quot;باربينو ميزون&quot; كجزء من أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعارض المركزية &quot;مانيج&quot;، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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عارضة أزياء تعرض ملابس من مجموعة العلامة التجارية "باربينو ميزون" كجزء من أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، روسيا.

© AP Photo / Wason Wanichakorn

صورة لأفيال تعبر مياه الفيضانات للمساعدة في توصيل إمدادات الإغاثة إلى القرويين في مقاطعة شيانغ ماي في تايلاند.

صورة لأفيال تعبر مياه الفيضانات للمساعدة في توصيل إمدادات الإغاثة إلى القرويين في مقاطعة شيانغ ماي في تايلاند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Wason Wanichakorn

صورة لأفيال تعبر مياه الفيضانات للمساعدة في توصيل إمدادات الإغاثة إلى القرويين في مقاطعة شيانغ ماي في تايلاند.

© AP Photo / Heng Sinith

صورة ظلية تظهر رجلا وهو يطعم أبقاره في كمبوديا.

صورة ظلية تظهر رجلا وهو يطعم أبقاره في كمبوديا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Heng Sinith

صورة ظلية تظهر رجلا وهو يطعم أبقاره في كمبوديا.

© AP Photo / Hussein Malla

مواطنون أتراك يحملون قططهم أثناء انتظارهم الصعود إلى سفينة تابعة للبحرية التركية لإجلائهم إلى تركيا عند نقطة تجمع في بيروت، لبنان.

مواطنون أتراك يحملون قططهم أثناء انتظارهم الصعود إلى سفينة تابعة للبحرية التركية لإجلائهم إلى تركيا عند نقطة تجمع في بيروت، لبنان. - سبوتنيك عربي
10/16
© AP Photo / Hussein Malla

مواطنون أتراك يحملون قططهم أثناء انتظارهم الصعود إلى سفينة تابعة للبحرية التركية لإجلائهم إلى تركيا عند نقطة تجمع في بيروت، لبنان.

© AP Photo / Tatan Syuflana

جنود يؤدون عروضًا خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس القوات المسلحة الإندونيسية في جاكرتا، إندونيسيا.

جنود يؤدون عروضًا خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس القوات المسلحة الإندونيسية في جاكرتا، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
11/16
© AP Photo / Tatan Syuflana

جنود يؤدون عروضًا خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس القوات المسلحة الإندونيسية في جاكرتا، إندونيسيا.

© AP Photo / Gustavo Garello

متظاهرون مناهضون للحكومة يطاردون مؤيدًا للحكومة، خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على قانون لزيادة تمويل الجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين.

متظاهرون مناهضون للحكومة يطاردون مؤيدًا للحكومة، خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على قانون لزيادة تمويل الجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
12/16
© AP Photo / Gustavo Garello

متظاهرون مناهضون للحكومة يطاردون مؤيدًا للحكومة، خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على قانون لزيادة تمويل الجامعات العامة في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© Sputnik . Pelagiia Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض أزياء لمجموعة العلامة التجارية "جوليا دالاكيان" في إطار أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعرض المركزية"مانيج"، روسيا.

عرض أزياء لمجموعة العلامة التجارية &quot;جوليا دالاكيان&quot; في إطار أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعرض المركزية&quot;مانيج&quot;، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pelagiia Tikhonova
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عرض أزياء لمجموعة العلامة التجارية "جوليا دالاكيان" في إطار أسبوع الموضة الثالث في موسكو في قاعة المعرض المركزية"مانيج"، روسيا.

© AP Photo / Channi Anand

فنان هندي يقوم بصنع تماثيل للأبطال في الملحمة الهندوسية رامايانا، رافانا، وميغناث، وكومبهكاران استعدادًا لمهرجان "دوسيرا" القادم في جامو، الهند.

فنان هندي يقوم بصنع تماثيل للأبطال في الملحمة الهندوسية رامايانا، رافانا، وميغناث، وكومبهكاران استعدادًا لمهرجان &quot;دوسيرا&quot; القادم في جامو، الهند. - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / Channi Anand

فنان هندي يقوم بصنع تماثيل للأبطال في الملحمة الهندوسية رامايانا، رافانا، وميغناث، وكومبهكاران استعدادًا لمهرجان "دوسيرا" القادم في جامو، الهند.

© AP Photo / Vincent Thian

رجل يشعل النار في الخشب للمصلين استعدادًا للسير حفاة الأقدام فوق الفحم المشتعل خلال مهرجان الآلهة التسعة في معبد في كوالالمبور، ماليزيا.

رجل يشعل النار في الخشب للمصلين استعدادًا للسير حفاة الأقدام فوق الفحم المشتعل خلال مهرجان الآلهة التسعة في معبد في كوالالمبور، ماليزيا. - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Vincent Thian

رجل يشعل النار في الخشب للمصلين استعدادًا للسير حفاة الأقدام فوق الفحم المشتعل خلال مهرجان الآلهة التسعة في معبد في كوالالمبور، ماليزيا.

© AP Photo / Ahn Young-joon

امرأة من كوريا الجنوبية، تشارك في مسابقة الخط الكوري كجزء من فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الـ578 لإنشاء الأبجدية الكورية (الهانغول) في سيئول، كوريا الجنوبية.

امرأة من كوريا الجنوبية، تشارك في مسابقة الخط الكوري كجزء من فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الـ578 لإنشاء الأبجدية الكورية (الهانغول) في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
16/16
© AP Photo / Ahn Young-joon

امرأة من كوريا الجنوبية، تشارك في مسابقة الخط الكوري كجزء من فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الـ578 لإنشاء الأبجدية الكورية (الهانغول) في سيئول، كوريا الجنوبية.

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