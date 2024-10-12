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الصحة اللبنانية: 18 قتيلا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان
الصحة اللبنانية: 18 قتيلا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، أن 18 شخصا قتلوا وأصيب آخرون، أمس السبت، في غارات شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على لبنان. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T23:59+0000
2024-10-12T23:59+0000
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وأضافت الصحة اللبنانية عبر حسابها بمنصة "إكس"، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة، في قصف إسرائيلي مركبة مدنية على طريق القطراني في البقاع الغربي.كما أعلنت مقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين في غارة إسرائيلية على دير بللا البترون، ومقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على المعيصرة قضاء كسروان، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في غارة على بريتال-بعلبك الهرمل.وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات حانين وشقرا وعلما الشعب والناقورة والمنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة الجبين وسهل مرجعيون.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 2255 قتيلا و10,524 جريحا.
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لبنان, أخبار لبنان, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى

الصحة اللبنانية: 18 قتيلا وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان

23:59 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية الجنوبية في بيروت ، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية الجنوبية في بيروت ، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، أن 18 شخصا قتلوا وأصيب آخرون، أمس السبت، في غارات شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على لبنان.
وأضافت الصحة اللبنانية عبر حسابها بمنصة "إكس"، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة، في قصف إسرائيلي مركبة مدنية على طريق القطراني في البقاع الغربي.
ولفتت وزارة الصحة اللبنانية، إلى أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين بجروح، في غارة شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على بلدة برجا قضاء الشوف.
كما أعلنت مقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين في غارة إسرائيلية على دير بللا البترون، ومقتل 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على المعيصرة قضاء كسروان، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في غارة على بريتال-بعلبك الهرمل.
وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات حانين وشقرا وعلما الشعب والناقورة والمنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة الجبين وسهل مرجعيون.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 2255 قتيلا و10,524 جريحا.
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