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https://sarabic.ae/20241012/دا-سيلفا-يقترح-استغناء-منتخب-البرازيل-عن-المحترفين-1093687562.html
دا سيلفا يقترح استغناء منتخب البرازيل عن المحترفين
دا سيلفا يقترح استغناء منتخب البرازيل عن المحترفين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن منتخب البرازيل الذي سجل رقما قياسيا بإحراز بطولة كأس العالم 5 مرات، لديه لاعبين محليين يمكن الاعتماد عليهم. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T16:24+0000
2024-10-12T16:24+0000
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جاء ذلك في مقابلة إذاعية، تعليقا على دور اللاعبين البرازيليين المحترفين وأهميتهم لمنتخب البلاد.وأكد دا سيلفا، على أن منتخب البرازيل قوي دون ضم اللاعبين الذين يلعبون في أندية بالخارج، مضيفا: "اللاعبون المحترفون ليسوا أفضل من الموجودين في الداخل".وتابع: "اقترحت على رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز، الاعتماد على اللاعبين المحليين فقط في تشكيلة المنتخب البرازيلي". وأردف الرئيس البرازيلي: "تمتلك البرازيل لاعبين في الداخل بذات الكفاءة التي يمتلكها المحترفون في أندية خارج البلاد"، مضيفا: "لهذا السبب يجب علينا أن نمنح الفرصة للمحليين".وتابع: "اللاعبون البرازيليون في الخارج هم مجموعة من الشباب وليسوا نجوما مثل غارينشا أو روماريو، وهم ليسوا نجوما حتى الآن".ويمكن لتصريحات لولا دا سيلفا، أن تكون سببا في إقصاء لاعبين محترفين عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في المباريات المقبلة، وأبرزهم لاعبو ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو وإندريك، إضافة إلى رافينيا، المحترف في برشلونة.يذكر أن تصريحات دا سيلفا، جاء بعد فوز بلاده على تشيلي (2 - 1) في المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.وسجل هدفي المباراة لاعبا نادي بوتافوغو البرازيلي لويس هنريكي وإيغور جيسوس، وهو فوز جعل المنتخب البرازيلي يحتل المركز الـ4 في الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المنتخب الأرجنتيني الذي يتصدر الترتيب.
https://sarabic.ae/20230613/لمكافحة-العنصرية-منتخب-البرازيل-بالزي-الأسود-لأول-مرة-صور-1078068507.html
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رياضة, منتخب البرازيل, أخبار العالم الآن, الأخبار
رياضة, منتخب البرازيل, أخبار العالم الآن, الأخبار

دا سيلفا يقترح استغناء منتخب البرازيل عن المحترفين

16:24 GMT 12.10.2024
© AP Photoمنتخب البرازيل
منتخب البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo
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قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن منتخب البرازيل الذي سجل رقما قياسيا بإحراز بطولة كأس العالم 5 مرات، لديه لاعبين محليين يمكن الاعتماد عليهم.
جاء ذلك في مقابلة إذاعية، تعليقا على دور اللاعبين البرازيليين المحترفين وأهميتهم لمنتخب البلاد.
وأكد دا سيلفا، على أن منتخب البرازيل قوي دون ضم اللاعبين الذين يلعبون في أندية بالخارج، مضيفا: "اللاعبون المحترفون ليسوا أفضل من الموجودين في الداخل".
لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي، سون جون هو، في مباراة ضد منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم، قطر، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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وتابع: "اقترحت على رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز، الاعتماد على اللاعبين المحليين فقط في تشكيلة المنتخب البرازيلي".
وأردف الرئيس البرازيلي: "تمتلك البرازيل لاعبين في الداخل بذات الكفاءة التي يمتلكها المحترفون في أندية خارج البلاد"، مضيفا: "لهذا السبب يجب علينا أن نمنح الفرصة للمحليين".
وتابع: "اللاعبون البرازيليون في الخارج هم مجموعة من الشباب وليسوا نجوما مثل غارينشا أو روماريو، وهم ليسوا نجوما حتى الآن".
ويمكن لتصريحات لولا دا سيلفا، أن تكون سببا في إقصاء لاعبين محترفين عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في المباريات المقبلة، وأبرزهم لاعبو ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو وإندريك، إضافة إلى رافينيا، المحترف في برشلونة.
يذكر أن تصريحات دا سيلفا، جاء بعد فوز بلاده على تشيلي (2 - 1) في المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل هدفي المباراة لاعبا نادي بوتافوغو البرازيلي لويس هنريكي وإيغور جيسوس، وهو فوز جعل المنتخب البرازيلي يحتل المركز الـ4 في الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المنتخب الأرجنتيني الذي يتصدر الترتيب.
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