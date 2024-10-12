https://sarabic.ae/20241012/دخان-كثيف-يغطي-عاصمة-عربية-ورئيس-الوزراء-يأمر-بتشكيل-لجنة-طوارئ-1093676743.html
دخان كثيف يغطي عاصمة عربية... ورئيس الوزراء يأمر بتشكيل لجنة طوارئ
دخان كثيف يغطي عاصمة عربية... ورئيس الوزراء يأمر بتشكيل لجنة طوارئ
سبوتنيك عربي
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ببحث مشكلة تلوث الهواء في سماء العاصمة بغداد، ووضع حلول جذرية للمشكلة، خلال يومين اثنين. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T11:58+0000
2024-10-12T11:58+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن السوداني وجه بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مستشار وزارة البيئة، وعضوية كل من مستشار وزارة النفط وممثلين عن وزارة الكهرباء، والوكيل الفني لأمانة بغداد، ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى، لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها، وفقا لموقع شفق نيوز العراقي.يذكر أن رائحة الكبريت الكريهة والسماء الضبابية عادت لتسيطر على أجواء بغداد، حيث اشتكى السكان من انتشار دخان كثيف يغطي المدينة منذ أيام.كما غطى الدخان مناطق شمال بغداد وصولًا إلى محافظة ديالى وعند حدود اقليم كردستان، دون معرفة المصدر، مما دفع المواطنين للمطالبة بحلول عاجلة لتجنب الأمراض الخطيرة الناتجة عن هذا التلوث.وأرجع مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، أسباب انتشار رائحة الكبريت في سماء العاصمة بغداد بشكل متكرر الى استخدام نفط عالي الكبريت في محطات توليد الكهرباء، كما حذّر من أن هواء بغداد، خاصة خلال الأيام الأخيرة، بات محمّلاً بمواد خطرة تهدد صحة الأطفال وكبار السن، واشار الى أن بغداد تسجل لأول مرة نسبة تلوث في الهواء تصل إلى 515%.
https://sarabic.ae/20241009/لمنع-التسلل-والتهريب-العراق-يفتتح-22-مخفرا-على-الحدود-مع-تركيا-1093596535.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, التلوث البيئي
العالم, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, التلوث البيئي
دخان كثيف يغطي عاصمة عربية... ورئيس الوزراء يأمر بتشكيل لجنة طوارئ
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ببحث مشكلة تلوث الهواء في سماء العاصمة بغداد، ووضع حلول جذرية للمشكلة، خلال يومين اثنين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن السوداني وجه بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مستشار وزارة البيئة، وعضوية كل من مستشار وزارة النفط وممثلين عن وزارة الكهرباء، والوكيل الفني لأمانة بغداد، ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى، لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها، وفقا لموقع شفق نيوز العراقي
.
يذكر أن رائحة الكبريت الكريهة والسماء الضبابية عادت لتسيطر على أجواء بغداد
، حيث اشتكى السكان من انتشار دخان كثيف يغطي المدينة منذ أيام.
كما غطى الدخان مناطق شمال بغداد وصولًا إلى محافظة ديالى وعند حدود اقليم كردستان، دون معرفة المصدر، مما دفع المواطنين للمطالبة بحلول عاجلة لتجنب الأمراض الخطيرة الناتجة عن هذا التلوث.
وأرجع مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، أسباب انتشار رائحة الكبريت في سماء العاصمة بغداد بشكل متكرر الى استخدام نفط عالي الكبريت في محطات توليد الكهرباء، كما حذّر من أن هواء بغداد، خاصة خلال الأيام الأخيرة، بات محمّلاً بمواد خطرة تهدد صحة الأطفال وكبار السن، واشار الى أن بغداد تسجل لأول مرة نسبة تلوث في الهواء تصل إلى 515%.