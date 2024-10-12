https://sarabic.ae/20241012/طائر-يحول-أجنحته-إلى-مظلة-تحمي-صغاره-من-المطر-1093694058.html
طائر يحول أجنحته إلى مظلة تحمي صغاره من المطر
طائر يحول أجنحته إلى مظلة تحمي صغاره من المطر
سبوتنيك عربي
تبذل الطيور جهدا كبيرا لإنشاء عش يصلح لوضع البيض وتربية الصغار، لكن مهما بلغت مستويات اتقانه يصبح ضعيفا في مواجهة ظروف الطقس السيء، التي قد تعرض حياة صغارها... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T20:56+0000
2024-10-12T20:56+0000
2024-10-12T20:58+0000
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ورغم أن الكثير من الصعوبات التي تتعرض لها الطيور لا يتم رصدها، إلا أن بعض اللقطات المصورة لإحدى الطيور تظهر مدى التضحية التي تقوم بها الأم لحماية صغارها في أسوأ الظروف.ويرصد مقطع فيديو كيف حولت أم جناحيها إلى مظلة لحماية 3 من صغارها خلال تساقط الأمطار.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن
طائر يحول أجنحته إلى مظلة تحمي صغاره من المطر
20:56 GMT 12.10.2024 (تم التحديث: 20:58 GMT 12.10.2024)
تبذل الطيور جهدا كبيرا لإنشاء عش يصلح لوضع البيض وتربية الصغار، لكن مهما بلغت مستويات اتقانه يصبح ضعيفا في مواجهة ظروف الطقس السيء، التي قد تعرض حياة صغارها للخطر.
ورغم أن الكثير من الصعوبات التي تتعرض لها الطيور
لا يتم رصدها، إلا أن بعض اللقطات المصورة لإحدى الطيور تظهر مدى التضحية التي تقوم بها الأم لحماية صغارها في أسوأ الظروف.
ويرصد مقطع فيديو كيف حولت أم جناحيها
إلى مظلة لحماية 3 من صغارها خلال تساقط الأمطار.