علماء يكتشفون "قوى خارقة" خفية في حيوان قد تساعد البشر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
09:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تغير موقفها: وقف النار في لبنان مربوط بصفقة أسرى في غزة، الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241012/علماء-يكتشفون-قوى-خارقة-خفية-في-حيوان-قد-تساعد-البشر-1093684997.html
علماء يكتشفون "قوى خارقة" خفية في حيوان قد تساعد البشر
علماء يكتشفون "قوى خارقة" خفية في حيوان قد تساعد البشر
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء مؤخرا، ما وصفوه بـ "الحاسة السادسة" لدى حيوان زاحف، والتي قد توفر اختراقا لمساعدة بعض البشر. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T15:13+0000
2024-10-12T15:13+0000
مجتمع
علوم
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/03/1050612339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f57139d2f9dab5c119a2c491b2a801f.jpg
وفي اختراق علمي غير متوقع، اكتشف علماء الأحياء بجامعة ماريلاند، أن السحالي "الجيكو" تمتلك القدرة على استخدام آذانها الداخلية لأكثر من مجرد التوازن، إذ يمكنها أيضا اكتشاف اهتزازات الأرض ذات التردد المنخفض، مما يكشف عن حاسة سادسة فريدة.وهذا الاكتشاف المهم الذي نُشر في مجلة "Cell Reports"، لديه القدرة على تغيير فهم البشر بشأن التواصل والتطور في عالم الزواحف.وتؤكد الدراسة على دور "الكيس" الموجود لدى سحلة "الجيكو"، وهو أحد مكونات الأذن الداخلية غير النمطية المرتبطة بالحفاظ على التوازن، ويشير هذا البحث إلى أنه يسمح أيضا للحيوانات الزاحفة الصغير باستشعار الاهتزازات الصادرة عن الأرض.وقد تمتد آثار هذا الاكتشاف إلى الزواحف الأخرى، مما يشير إلى أنها قد تشترك في قدرات مماثلة، بحسب الدراسة.ويمكن لـ"الكيس" الموجود في "الجيكو" أن يكتشف اهتزازات خافتة تتراوح بين 50 و200 هرتز، وهو ما ينتجه نظام "الاستريو" المنزلي تقريبا.ويأمل معدو الدراسة، أن تساعد نتائجهم التي توصلوا لها حديثا، البشر الذين يعانون من مشاكل في السمع أو التوازن.ويوضح المؤلف الرئيسي داوي هان، وهو باحث ما بعد الدكتوراه: "هذا الاكتشاف يغير قواعد اللعبة، فهو يفتح آفاقا جديدة لدراسة سلوك الحيوان، وقد يلقي الضوء حتى على اضطرابات السمع والتوازن لدى البشر".بينما تقول البروفيسور كاثرين كار: "فكر في نفسك عندما تكون متواجدا في حفل موسيقى روك، حيث الصوت مرتفع للغاية، لدرجة أنك تشعر برأسك وجسمك بالكامل يهتز في مجال الصوت".وتابعت: "يمكنك الشعور بالموسيقى بدلا من مجرد سماعها، ويشير هذا الشعور إلى أن الجهاز الدهليزي البشري قد يتم تحفيزه أثناء تلك الحفلات الصاخبة، مما يعني أن حاسة السمع والتوازن لدينا قد تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا أيضا".
https://sarabic.ae/20240927/دراسة-جديدة-حيوان-قد-يدل-البشرية-على-طريقة-لـكبح-الشيخوخة-1093180468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/03/1050612339_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d6b41450586ac7a85fb8fa1c72662bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, الأخبار
علوم, الصحة, الأخبار

علماء يكتشفون "قوى خارقة" خفية في حيوان قد تساعد البشر

15:13 GMT 12.10.2024
© Fotolia / Brian Jacksonأذن
أذن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
أذن
© Fotolia / Brian Jackson
تابعنا عبر
اكتشف علماء مؤخرا، ما وصفوه بـ "الحاسة السادسة" لدى حيوان زاحف، والتي قد توفر اختراقا لمساعدة بعض البشر.
وفي اختراق علمي غير متوقع، اكتشف علماء الأحياء بجامعة ماريلاند، أن السحالي "الجيكو" تمتلك القدرة على استخدام آذانها الداخلية لأكثر من مجرد التوازن، إذ يمكنها أيضا اكتشاف اهتزازات الأرض ذات التردد المنخفض، مما يكشف عن حاسة سادسة فريدة.
وهذا الاكتشاف المهم الذي نُشر في مجلة "Cell Reports"، لديه القدرة على تغيير فهم البشر بشأن التواصل والتطور في عالم الزواحف.
وتؤكد الدراسة على دور "الكيس" الموجود لدى سحلة "الجيكو"، وهو أحد مكونات الأذن الداخلية غير النمطية المرتبطة بالحفاظ على التوازن، ويشير هذا البحث إلى أنه يسمح أيضا للحيوانات الزاحفة الصغير باستشعار الاهتزازات الصادرة عن الأرض.
وقد تمتد آثار هذا الاكتشاف إلى الزواحف الأخرى، مما يشير إلى أنها قد تشترك في قدرات مماثلة، بحسب الدراسة.
ويمكن لـ"الكيس" الموجود في "الجيكو" أن يكتشف اهتزازات خافتة تتراوح بين 50 و200 هرتز، وهو ما ينتجه نظام "الاستريو" المنزلي تقريبا.
حيوان سمندل الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مجتمع
دراسة جديدة: حيوان قد يدل البشرية على طريقة لـ"كبح الشيخوخة"
27 سبتمبر, 13:00 GMT
ويأمل معدو الدراسة، أن تساعد نتائجهم التي توصلوا لها حديثا، البشر الذين يعانون من مشاكل في السمع أو التوازن.
ويوضح المؤلف الرئيسي داوي هان، وهو باحث ما بعد الدكتوراه: "هذا الاكتشاف يغير قواعد اللعبة، فهو يفتح آفاقا جديدة لدراسة سلوك الحيوان، وقد يلقي الضوء حتى على اضطرابات السمع والتوازن لدى البشر".
بينما تقول البروفيسور كاثرين كار: "فكر في نفسك عندما تكون متواجدا في حفل موسيقى روك، حيث الصوت مرتفع للغاية، لدرجة أنك تشعر برأسك وجسمك بالكامل يهتز في مجال الصوت".
وتابعت: "يمكنك الشعور بالموسيقى بدلا من مجرد سماعها، ويشير هذا الشعور إلى أن الجهاز الدهليزي البشري قد يتم تحفيزه أثناء تلك الحفلات الصاخبة، مما يعني أن حاسة السمع والتوازن لدينا قد تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا أيضا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:16 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:55 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала