https://sarabic.ae/20241012/في-بيان-مشترك-مصر-والسودان-الاتفاق-الإطاري-مخالف-للقانون-الدولي-ودوله-الـ6-لا-تمثل-حوض-النيل-1093689396.html

في بيان مشترك... مصر والسودان: "الاتفاق الإطاري" مخالف للقانون الدولي ودوله الـ6 لا تمثل حوض النيل

في بيان مشترك... مصر والسودان: "الاتفاق الإطاري" مخالف للقانون الدولي ودوله الـ6 لا تمثل حوض النيل

سبوتنيك عربي

أصدرت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، بيانا حول نتائج اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الجمعة والسبت، لمناقشة قضايا عدد من... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T17:38+0000

2024-10-12T17:38+0000

2024-10-12T17:38+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار السودان اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093689082_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_59185d5bd395e7d394b6b8153fc5f21d.jpg

وقال البيان، الذي نشرته وزارة الري المصري، إن مصر والسودان تناقشان هذه القضايا بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1959. وأضاف: "بحث الجانبان تصديقات بعض دول الحوض على مشروع ما يسمى بـ"الاتفاق الإطاري" لدول حوض النيل"، مؤكدا أن هذا المشروع، الذي لم تنضم إليه مصر والسودان، مخالف لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".وتابع: "شددت مصر والسودان على أن مفوضية الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال"، مشددا على أن القاهرة والخرطوم بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه.وأكد البيان أن "الاتفاق الإطاري" لا يتسق مع التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع".وأردف: "سعت القاهرة والخرطوم إلى أن تكون الآلية التي تجمع دول حوض النيل توافقية وشمولية وتعتمد في عملها على القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وخاصة فيما يتعلق بمبادئ التشاور والإخطار المسبق خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية".وتابع: "لكن جهود مصر والسودان في هذا المجال لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم". وقال البيان إن القاهرة والخرطوم تؤكدان التزامهما الكامل بالتعاون مع باقي دول حوض النيل في إطار المبادئ الدولية المتعارف عليها، لتحقيق المنفعة للجميع دون التسبب في ضرر لأي من الدول.وأضاف البيان أن القاهرة والخرطوم تؤكدان عدم التزامهما بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل، وتدعوان إلى استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها باعتبار أن هذا هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين.وبدأت إثيوبيا بتشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، بحسب قولها.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.

https://sarabic.ae/20240715/بعد-عودتها-للواجهةهل-تشعلاتفاقية-عنتيبي-صراعا-جديدا-بين-دول-حوض-النيل؟-1090826514.html

https://sarabic.ae/20240718/رئيس-قطاع-مياه-النيل-الأسبق-لـسبوتنيك-مصر-لن-تتأثر-بتصديق-جنوب-السودان-على-عنتيبي-1090919885.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم