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مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان إثر انفجار ضمن محطة وقود في الشيشان
مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان إثر انفجار ضمن محطة وقود في الشيشان
سبوتنيك عربي
لقى أربعة أشخاص، من بينهم طفلان، مصرعهم فى انفجار وقع فى محطة وقود فى العاصمة الشيشانية، غروزنى، وفقا لما ذكره المركز الصحفى، التابع لوزارة حالات الطوارئ... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T14:18+0000
2024-10-12T14:18+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "تم إخماد الحريق الآن، ولسوء الحظ، توفي أربعة أشخاص، من بينهم طفلان".ويقوم رجال الإطفاء حاليًا بتفكيك الهياكل المتضررة وإخمادها.
https://sarabic.ae/20240715/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-26-آخرين-بانفجار-في-الشيشان-1090827391.html
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مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان إثر انفجار ضمن محطة وقود في الشيشان

14:18 GMT 12.10.2024
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministryإطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
تابعنا عبر
لقى أربعة أشخاص، من بينهم طفلان، مصرعهم فى انفجار وقع فى محطة وقود فى العاصمة الشيشانية، غروزنى، وفقا لما ذكره المركز الصحفى، التابع لوزارة حالات الطوارئ الروسية اليوم السبت.
وجاء في البيان: "تم إخماد الحريق الآن، ولسوء الحظ، توفي أربعة أشخاص، من بينهم طفلان".

وبحسب ما ورد، حدثت حالة الطوارئ بمحطة وقود، في شارع محمد علي، نتيجة انفجار خزان غاز أعقبه احتراقه.

ضباط إنفاذ القانون والخدمات الطبية والمسعفون ينقلون امرأة مصابة إلى سيارة إسعاف خارج قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
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وشارك في إخماد الحرائق 35 موظفا بوزارة الطوارئ و7 وحدات من الآليات الخاصة.

ويقوم رجال الإطفاء حاليًا بتفكيك الهياكل المتضررة وإخمادها.
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