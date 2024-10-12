https://sarabic.ae/20241012/وزير-لبناني-لـسبوتنيك-الاعتداء-على-يونيفيل-اعتداء-على-سيادة-الأمم-المتحدة-1093676875.html

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": الاعتداء على "يونيفيل" اعتداء على سيادة الأمم المتحدة

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": الاعتداء على "يونيفيل" اعتداء على سيادة الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج كلاس، أن استهداف إسرائيل لقوات "يونيفيل" على الحدود اللبنانية الجنوبية هو اعتداء على سيادة... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال كلاس في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "نشهد حتى الآن عمليات إبادة من قبل إسرائيل في حربها على لبنان، وأن إسرائيل تستهدف المدنيين واليوم استهدفت الجيش اللبناني وقبلها "يونيفيل" وهذا تطور خطير".وشدد أن قوات "يونيفيل" لم تقم بأي تحرك سلبي أو إيجابي على الحدود اللبنانية، وهذا المطلوب منها فهي قوى حفظ السلام، ولكن السلام لم يُحفظ وتم خرقه من قبل إسرائيل مرارا، ووصل عدد الخروقات إلى 2600 خرق.وعن توسع استهدافات إسرائيل في لبنان، وتعديها على قوات الـ"يونيفيل"، أكد كلاس أن ليس لبنان وحده من يتحمل الإجابة عن ذلك، وإنما كل الدول الممثلة باليونيفيل إضافة إلى الدول في الأمم المتحدة التي يتوجب عليها مساءلة إسرائيل والرد عليها. واعتبر أن الاعتداء على قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان هو اعتداء على سيادة الأمم المتحدة والحضور الأممي المكلف بحفظ السلام في لبنان وليس فقط على سيادة لبنان.وبشأن النداء الذي أطلق من عين التينة لوقف الحرب لمدة 21 يوماً، أعلن وزير الشباب والرياضة تأيده مضمون النداء، متمنيا لو أنه صدر عن جميع المكونات الكيانية للبلد وبمشاركة مسيحية وازنة.

https://sarabic.ae/20241012/رئيس-الوزراء-الإيرلندي-يدعو-إسرائيل-إلى-وقف-قصف-قوات-حفظ-السلام-في-لبنان-1093675304.html

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