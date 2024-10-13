https://sarabic.ae/20241013/أمريكيون-ينهبون-قطار-بضائع-في-مشهد-صادم-1093722163.html
أمريكيون ينهبون قطار بضائع في مشهد صادم
أمريكيون ينهبون قطار بضائع في مشهد صادم
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية سرقة جماعية لقطار بضائع متوقف في مدينة شيكاغو الأمريكية. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T20:52+0000
2024-10-13T20:52+0000
2024-10-13T20:54+0000
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ويظهر الفيديو قيام عدد من الأمريكيين بنهب حاويات مليئة بالبضائع، وهو ما أثار صدمة عبر عنها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما شاهدوا استخدام اللصوص سيارات نقل وسيارات خاصة لنقل المسروقات.ورغم تدخل الشرطة، تمكن العديد من اللصوص من الهرب، بينما تم القبض على ستة منهم فقط، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أمريكيون ينهبون قطار بضائع في مشهد صادم
20:52 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 20:54 GMT 13.10.2024)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية سرقة جماعية لقطار بضائع متوقف في مدينة شيكاغو الأمريكية.
ويظهر الفيديو قيام عدد من الأمريكيين بنهب حاويات مليئة بالبضائع، وهو ما أثار صدمة عبر عنها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما شاهدوا استخدام اللصوص سيارات
نقل وسيارات خاصة لنقل المسروقات.
ورغم تدخل الشرطة، تمكن العديد من اللصوص من الهرب، بينما تم القبض على ستة منهم فقط، بحسب وسائل إعلام أمريكية.