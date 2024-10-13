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29 د
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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
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https://sarabic.ae/20241013/إثيوبيا-تعلن-نبأ-غير-سار-لمصر-والسودان-بشأن-مياه-النيل-1093705647.html
إثيوبيا تعلن نبأ "غير سار" لمصر والسودان بشأن مياه النيل
إثيوبيا تعلن نبأ "غير سار" لمصر والسودان بشأن مياه النيل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل، حيز التنفيذ، اليوم الأحد، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة مهمة نحو ضمان الاستخدام العادل لموارد... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T12:27+0000
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وقال آبي أحمد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن "اليوم، 13 أكتوبر 2024، يمثل نهاية رحلة طويلة نحو تحقيق التوزيع العادل والمعقول لمياه النيل".وأضاف: "هذه اللحظة تمثل نقطة تحول تاريخية في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل".كما قدم آبي أحمد التهاني للدول المشاركة في الاتفاقية، مشيدًا بالتزامها بتعزيز التعاون في المنطقة.ودعا الدول التي لم توقع بعد إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.يشار إلى أن هذه الاتفاقية تعرف أيضا بـ"اتفاقية عنتيبي"، حيث أبرمت عام 2010 وتفرض إطارا قانونيا لحل الخلافات والنزاعات، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.ووقعت 6 دول على اتفاقية عنتيبي هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.
https://sarabic.ae/20240716/خبير-اتفاقية-عنتيبي-تضر-بحصة-مصر-والسودان-من-نهر-النيل-1090847799.html
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أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار السودان اليوم, نهر النيل, العالم, العالم العربي, أفريقيا, الأخبار
أخبار إثيوبيا, مصر, أخبار السودان اليوم, نهر النيل, العالم, العالم العربي, أفريقيا, الأخبار

إثيوبيا تعلن نبأ "غير سار" لمصر والسودان بشأن مياه النيل

12:27 GMT 13.10.2024
© Sputnik . Amro Omranنهر النيل بمدينة أسوان
نهر النيل بمدينة أسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Sputnik . Amro Omran
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل، حيز التنفيذ، اليوم الأحد، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة مهمة نحو ضمان الاستخدام العادل لموارد النيل المشتركة، بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.
وقال آبي أحمد، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن "اليوم، 13 أكتوبر 2024، يمثل نهاية رحلة طويلة نحو تحقيق التوزيع العادل والمعقول لمياه النيل".
وأضاف: "هذه اللحظة تمثل نقطة تحول تاريخية في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل".
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن "تفعيل الاتفاقية يعزز الروابط بين دول حوض النيل، ويضمن أن إدارة واستغلال الموارد المائية المشتركة ستعود بالنفع على الجميع".
كما قدم آبي أحمد التهاني للدول المشاركة في الاتفاقية، مشيدًا بالتزامها بتعزيز التعاون في المنطقة.
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
خبير: اتفاقية "عنتيبي" تضر بحصة مصر والسودان من نهر النيل
16 يوليو, 11:41 GMT
ودعا الدول التي لم توقع بعد إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تعرف أيضا بـ"اتفاقية عنتيبي"، حيث أبرمت عام 2010 وتفرض إطارا قانونيا لحل الخلافات والنزاعات، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.
ووقعت 6 دول على اتفاقية عنتيبي هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.
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