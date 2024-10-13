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الجيش الروسي يحرر بلدة ميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك
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إيران: لم نزود روسيا بصواريخ باليستية وعلى أوروبا البحث عن قصة أخرى لاسترضاء إسرائيل
إيران: لم نزود روسيا بصواريخ باليستية وعلى أوروبا البحث عن قصة أخرى لاسترضاء إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، مجددا أن بلاده لم تزود روسيا بصواريخ باليستية، مؤكدا أن التعاون العسكري بين طهران وموسكو ليس جديدا، كما... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T08:05+0000
2024-10-13T08:05+0000
إيران
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وفي إشارة إلى اجتماعاته مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في مدينة نيويورك الأمريكية، قال عراقجي إنه ناقش هذه القضية مع الدبلوماسيين الأوروبيين.وكتب عبر منصة "إكس"، أن "التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدا، بل له تاريخ طويل، قبل بدء الأزمة الأوكرانية".وأضاف أن "سياسة الضغط الأقصى الأمريكية لا تزال قائمة، ومجتمع الأعمال في أوروبا يتبع تعليمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالكامل".وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، منشوره: "لقد قلت بوضوح وأكرر مرة أخرى: نحن لم نزود روسيا بصواريخ باليستية، وإذا كانت أوروبا بحاجة إلى قضية لاسترضاء إسرائيل، فمن الأفضل لها أن تجد قصة أخرى".
https://sarabic.ae/20240908/إيران-تكرار-مزاعم-إرسالنا-صواريخ-بالستية-إلى-روسيا-وراءه-أهداف-سياسية-لبعض-الدول-الغربية-1092503904.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا

إيران: لم نزود روسيا بصواريخ باليستية وعلى أوروبا البحث عن قصة أخرى لاسترضاء إسرائيل

08:05 GMT 13.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Hassan Ammar
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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، مجددا أن بلاده لم تزود روسيا بصواريخ باليستية، مؤكدا أن التعاون العسكري بين طهران وموسكو ليس جديدا، كما عبّر عن موقف طهران من الأزمة الأوكرانية، ورفضه اتهامات الغرب لإيران.
وفي إشارة إلى اجتماعاته مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في مدينة نيويورك الأمريكية، قال عراقجي إنه ناقش هذه القضية مع الدبلوماسيين الأوروبيين.
وكتب عبر منصة "إكس"، أن "التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدا، بل له تاريخ طويل، قبل بدء الأزمة الأوكرانية".

وتابع عراقجي، مشيرًا إلى أن "بعض الأوروبيين أمدّوا النظام الإسرائيلي بجميع أنواع الأسلحة المتطورة، وانخرطوا بقلق في عملية عسكرية ضد إيران".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران: تكرار مزاعم إرسالنا صواريخ بالستية إلى روسيا وراءه أهداف سياسية لبعض الدول الغربية
8 سبتمبر, 05:47 GMT
وأضاف أن "سياسة الضغط الأقصى الأمريكية لا تزال قائمة، ومجتمع الأعمال في أوروبا يتبع تعليمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالكامل".
وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، منشوره: "لقد قلت بوضوح وأكرر مرة أخرى: نحن لم نزود روسيا بصواريخ باليستية، وإذا كانت أوروبا بحاجة إلى قضية لاسترضاء إسرائيل، فمن الأفضل لها أن تجد قصة أخرى".
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