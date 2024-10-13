إيران: لم نزود روسيا بصواريخ باليستية وعلى أوروبا البحث عن قصة أخرى لاسترضاء إسرائيل
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Hassan Ammar
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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، مجددا أن بلاده لم تزود روسيا بصواريخ باليستية، مؤكدا أن التعاون العسكري بين طهران وموسكو ليس جديدا، كما عبّر عن موقف طهران من الأزمة الأوكرانية، ورفضه اتهامات الغرب لإيران.
وفي إشارة إلى اجتماعاته مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في مدينة نيويورك الأمريكية، قال عراقجي إنه ناقش هذه القضية مع الدبلوماسيين الأوروبيين.
وكتب عبر منصة "إكس"، أن "التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدا، بل له تاريخ طويل، قبل بدء الأزمة الأوكرانية".
In a meeting with @JosepBorrellF and @enriquemora in NY, I said the following:— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 13, 2024
1- Iran-Russia military cooperation is not new; has a history, long before the Ukrainian crisis began.
2- Some Europeans have provided Israeli regime with all kinds of sophisticated weapons, and… https://t.co/TzCwqxFWnf
وتابع عراقجي، مشيرًا إلى أن "بعض الأوروبيين أمدّوا النظام الإسرائيلي بجميع أنواع الأسلحة المتطورة، وانخرطوا بقلق في عملية عسكرية ضد إيران".
وأضاف أن "سياسة الضغط الأقصى الأمريكية لا تزال قائمة، ومجتمع الأعمال في أوروبا يتبع تعليمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالكامل".
وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، منشوره: "لقد قلت بوضوح وأكرر مرة أخرى: نحن لم نزود روسيا بصواريخ باليستية، وإذا كانت أوروبا بحاجة إلى قضية لاسترضاء إسرائيل، فمن الأفضل لها أن تجد قصة أخرى".