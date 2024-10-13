https://sarabic.ae/20241013/إيران-لم-نزود-روسيا-بصواريخ-باليستية-وعلى-أوروبا-البحث-عن-قصة-أخرى-لاسترضاء-إسرائيل-1093698786.html

إيران: لم نزود روسيا بصواريخ باليستية وعلى أوروبا البحث عن قصة أخرى لاسترضاء إسرائيل

إيران: لم نزود روسيا بصواريخ باليستية وعلى أوروبا البحث عن قصة أخرى لاسترضاء إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، مجددا أن بلاده لم تزود روسيا بصواريخ باليستية، مؤكدا أن التعاون العسكري بين طهران وموسكو ليس جديدا، كما... 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T08:05+0000

2024-10-13T08:05+0000

2024-10-13T08:05+0000

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وفي إشارة إلى اجتماعاته مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في مدينة نيويورك الأمريكية، قال عراقجي إنه ناقش هذه القضية مع الدبلوماسيين الأوروبيين.وكتب عبر منصة "إكس"، أن "التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدا، بل له تاريخ طويل، قبل بدء الأزمة الأوكرانية".وأضاف أن "سياسة الضغط الأقصى الأمريكية لا تزال قائمة، ومجتمع الأعمال في أوروبا يتبع تعليمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالكامل".وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، منشوره: "لقد قلت بوضوح وأكرر مرة أخرى: نحن لم نزود روسيا بصواريخ باليستية، وإذا كانت أوروبا بحاجة إلى قضية لاسترضاء إسرائيل، فمن الأفضل لها أن تجد قصة أخرى".

https://sarabic.ae/20240908/إيران-تكرار-مزاعم-إرسالنا-صواريخ-بالستية-إلى-روسيا-وراءه-أهداف-سياسية-لبعض-الدول-الغربية-1092503904.html

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