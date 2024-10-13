https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-خيام-النازحين-في-مستشفى-شهداء-الأقصى-بغزة-فيديو-1093723030.html
الجيش الإسرائيلي يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بغزة.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بغزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن فلسطينيا قتل وأصيب آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T23:15+0000
2024-10-13T23:15+0000
2024-10-13T23:15+0000
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
نازح
العالم العربي
شهداء الأقصى
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وذكرت مصادر طبية للوكالة، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.كما أفاد متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، بأن هناك أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيل لخيام النازحين بالمستشفى، وفقا للوكالة.وأشار إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل وإصابة 42,227 فلسطينيا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, نازح, العالم العربي, شهداء الأقصى
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, نازح, العالم العربي, شهداء الأقصى
الجيش الإسرائيلي يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بغزة.. فيديو
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن فلسطينيا قتل وأصيب آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية للوكالة، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين
، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.
ولفتت المصادر، إلى أن النيران اندلعت في عدد من الخيام جراء القصف الإسرائيلي، وفقا للوكالة.
كما أفاد متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، بأن هناك أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيل لخيام النازحين بالمستشفى، وفقا للوكالة.
وأشار إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على الإنترنت ونشرتها وكالة "سبوتنيك" على قناتها بتطبيق تلغرام احتراق الخيام والنازحين الفلسطينيين بدالخها.
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل وإصابة 42,227 فلسطينيا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".