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اليونيفيل: دبابتان تابعتان للجيش الإسرائيلي دمرتا البوابة الرئيسية لموقعنا في بلدة رامية جنوبي لبنان
اليونيفيل: دبابتان تابعتان للجيش الإسرائيلي دمرتا البوابة الرئيسية لموقعنا في بلدة رامية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأحد، أن دبابتين تابعتين للجيش الإسرائيلي دمرتا البوابة الرئيسية لموقعنا في بلدة رامية... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T15:24+0000
2024-10-13T15:24+0000
اليونيفيل
العالم العربي
لبنان
إسرائيل
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وقالت "يونيفيل" في بيان لها: "قام الجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية لموقعنا في بلدة رامية جنوبي لبنان، وذلك عبر دبابتين تابعتين للجيش الإسرائيلي".ووفقا لليونيفيل، فإن " الجيش الإسرائيلي أوقف أمس حركة لوجيستية تابعة لنا قرب بلدة ميس الجبل ومنعها من المرور وطلبنا تفسيرا لهذه الانتهاكات المروعة".وقالت "يونيفيل" في بيان لها: "الجندي خضع لعملية جراحية في مستشفى اليونيفيل بالناقورة لإزالة الرصاصة، مؤكدة أن حالته مستقرة الآن".وتابع البيان: "نذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها، بما في ذلك تجنب الأنشطة القتالية بالقرب من مواقع "يونيفيل".
https://sarabic.ae/20241013/نتنياهو-لغوتيريش-يجب-سحب-قوات-اليونيفيل-من-جنوب-لبنان-1093703643.html
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اليونيفيل, العالم العربي, لبنان, إسرائيل
اليونيفيل, العالم العربي, لبنان, إسرائيل

اليونيفيل: دبابتان تابعتان للجيش الإسرائيلي دمرتا البوابة الرئيسية لموقعنا في بلدة رامية جنوبي لبنان

15:24 GMT 13.10.2024
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأحد، أن دبابتين تابعتين للجيش الإسرائيلي دمرتا البوابة الرئيسية لموقعنا في بلدة رامية جنوبي لبنان.
وقالت "يونيفيل" في بيان لها: "قام الجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية لموقعنا في بلدة رامية جنوبي لبنان، وذلك عبر دبابتين تابعتين للجيش الإسرائيلي".

وأشارت اليونيفيل إلى أن "15 جندي من قوات حفظ السلام يواجهون مشاكل صحية بسبب قصف إسرائيلي قرب مواقعهم في جنوب لبنان".

ووفقا لليونيفيل، فإن " الجيش الإسرائيلي أوقف أمس حركة لوجيستية تابعة لنا قرب بلدة ميس الجبل ومنعها من المرور وطلبنا تفسيرا لهذه الانتهاكات المروعة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
نتنياهو لغوتيريش: يجب سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان
11:08 GMT

وأعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، يوم أمس السبت، إصابة جندي تابع لها جراء نشاط عسكري في الجوار في بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وقالت "يونيفيل" في بيان لها: "الجندي خضع لعملية جراحية في مستشفى اليونيفيل بالناقورة لإزالة الرصاصة، مؤكدة أن حالته مستقرة الآن".
وتابع البيان: "نذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها، بما في ذلك تجنب الأنشطة القتالية بالقرب من مواقع "يونيفيل".
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