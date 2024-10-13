https://sarabic.ae/20241013/نتنياهو-لغوتيريش-يجب-سحب-قوات-اليونيفيل-من-جنوب-لبنان-1093703643.html

نتنياهو لغوتيريش: يجب سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان

نتنياهو لغوتيريش: يجب سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

تصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود... 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T11:08+0000

2024-10-13T11:08+0000

2024-10-13T11:08+0000

إسرائيل

لبنان

أخبار حزب الله

بنيامين نتنياهو

منظمة الأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091697078_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_a1c8fc283b109cc86eaf3c769e5c6dec.jpg

في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال نتنياهو إن "الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".وأوضح أن الجيش الإسرائيلي طلب مرارا وتكرارا هذا الإجراء، لكن تم رفض الطلب، مما يعزز استخدام حزب الله لهذه القوات كـ"درع بشري".نتنياهو ألقى باللوم على الأمين العام للأمم المتحدة، قائلاً: "رفضكم إجلاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن بيد حزب الله، ويعرض حياتهم وحياة جنودنا للخطر".وأكد أن إسرائيل تأسف لإصابة جنود حفظ السلام، وأنها تبذل قصارى جهدها لتجنب حدوث ذلك.واختتم نتنياهو تصريحه، قائلاً إن "الطريقة البسيطة والوحيدة لضمان سلامتهم هي إخراجهم من منطقة الخطر"، داعيًا القادة الأوروبيين إلى توجيه انتقاداتهم لـ"حزب الله"، وليس لإسرائيل، لاستخدام اليونيفيل كـ"درع بشري".وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض مواقع عدة تابعة لها، بما في ذلك مقر القيادة في الناقورة، لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عدد من جنودها.

https://sarabic.ae/20241013/أوستن-يعبر-لغالانت-عن-قلقه-العميق-إثر-إطلاق-النار-على-مواقع-اليونيفيل-1093695046.html

https://sarabic.ae/20241005/قوات-اليونيفيل-ترفض-طلب-إسرائيل-إخلاء-مواقع-لها-جنوبي-لبنان-1093454401.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, الأخبار