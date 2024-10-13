تصادم قطارين في مصر وإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية للحادث... فيديو
© AHMED EL-MOGHRABIقطار - سكك حديد مصر
© AHMED EL-MOGHRABI
تابعنا عبر
شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث تصادم قطارين، أسفر عن إصابة 20 شخصا في حصيلة مبدئية، وفقا لوزارة الصحة المصرية.
وذكرت الصحة المصرية في بيان، أن 23 سيارة إسعاف مجهزة تم إرسالها إلى موقع الحادث.
🔴 #قطار_المنيا - مصر— جغرافية الطقس والمناخ - مصر والعالم (@WGeographical) October 13, 2024
تصادم قطارين بالمنيا وسقوط العربات في ترعة الإبراهيمية وإيقاف حركة قطارات خط الصعيد #قطارات_صعيد_مصر #صباح_الخير_والسعاده pic.twitter.com/O9CSL9vKtR
وأضافت أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 20 راكبا، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ومصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.
وقد تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح سطحية، دون تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن، حسب بيان الوزارة.
بدورها، أصدرت هيئة السكك الحديدية المصرية بيانا كشفت فيه تفاصيل الحادثة.
🚨🚨🚨🚨— الزعيم 🇪🇬 (@Elzaa3emm) October 13, 2024
يارب استرها 🤲🤲🤲
عربتين في ترعة الابراهمية في حادث تصادم قطارين بالمنيا pic.twitter.com/1uBj41SLOr
وأشارت الهيئة إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.
وأوضحت أنه تم على الفور الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.
من جانبه، كلف نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، بتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.