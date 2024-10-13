https://sarabic.ae/20241013/ستولتنبرغ-السعي-لتحسين-العلاقات-مع-روسيا-بعد-نهاية-الحرب-الباردة-كان-النهج-الصحيح-1093714057.html
ستولتنبرغ: السعي لتحسين العلاقات مع روسيا بعد نهاية الحرب الباردة كان النهج الصحيح
ستولتنبرغ: السعي لتحسين العلاقات مع روسيا بعد نهاية الحرب الباردة كان النهج الصحيح
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن السعي لتحسين العلاقات مع روسيا بعد نهاية الحرب الباردة كان النهج الصحيح. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T17:02+0000
2024-10-13T17:02+0000
2024-10-13T18:22+0000
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وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة مع مجلة "شبيغل"، أنه "ما زلت أعتقد أن هذه كانت الاستراتيجية الصحيحة، حتى بعد ضم شبه جزيرة القرم وبدء الأعمال العدائية في دونباس، واصلنا الاجتماع في مجلس روسيا والناتو".وفي الأعوام الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية. ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sarabic.ae/20241013/ستولتنبرغ-المشكلة-الرئيسية-في-صراع-الشرق-الأوسط-تظل-هي-غياب-دولة-فلسطينية-مستقلة-1093708766.html
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روسيا, الناتو, العالم
ستولتنبرغ: السعي لتحسين العلاقات مع روسيا بعد نهاية الحرب الباردة كان النهج الصحيح
17:02 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 18:22 GMT 13.10.2024)
قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن السعي لتحسين العلاقات مع روسيا بعد نهاية الحرب الباردة كان النهج الصحيح.
وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة مع مجلة "شبيغل"، أنه "ما زلت أعتقد أن هذه كانت الاستراتيجية الصحيحة، حتى بعد ضم شبه جزيرة القرم وبدء الأعمال العدائية في دونباس، واصلنا الاجتماع في مجلس روسيا والناتو".
في الآونة الأخيرة، تم التعبير بشكل متزايد في الغرب عن أفكار حول صراع مسلح مباشر بين التحالف وروسيا.
وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
وفي الأعوام الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية. ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.