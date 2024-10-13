https://sarabic.ae/20241013/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-ضربات-جوية-على-قاعدتين-للمسلحين-في-التنف-السورية-1093722021.html

سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات جوية على قاعدتين للمسلحين في التنف السورية

سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات جوية على قاعدتين للمسلحين في التنف السورية

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربات... 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T20:36+0000

2024-10-13T20:36+0000

2024-10-13T20:36+0000

رصد عسكري

العالم العربي

روسيا

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وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في محافظة دير الزور". وبحسب إيغناسيوك، فإن طيران "التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا.

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رصد عسكري, العالم العربي, روسيا