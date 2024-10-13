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سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات جوية على قاعدتين للمسلحين في التنف السورية
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات جوية على قاعدتين للمسلحين في التنف السورية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربات... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T20:36+0000
2024-10-13T20:36+0000
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وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في محافظة دير الزور". وبحسب إيغناسيوك، فإن طيران "التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا.
https://sarabic.ae/20241013/شوقي-العودي-أستاذ-جامعي-هرب-من-الموت-في-اليمن-فاغتالته-إسرائيل-مع-عائلته-بدمشق-1093720997.html
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رصد عسكري, العالم العربي, روسيا
رصد عسكري, العالم العربي, روسيا

سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات جوية على قاعدتين للمسلحين في التنف السورية

20:36 GMT 13.10.2024
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة القنابل "تو-22" تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا
قاذفة القنابل تو-22 تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation
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صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربات جوية على قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف.
وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في محافظة دير الزور".

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الكابتن أول أوليغ إيغناسيوك، يوم الجمعة، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو – 9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.

شوقي العودي... استاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
شوقي العودي... أستاذ جامعي هرب من الموت في اليمن فاغتالته إسرائيل مع عائلته بدمشق
19:11 GMT

وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "في محافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة استطلاع من دون طيار "إم كيو-9" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو–35" تابعة تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية. وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".

وبحسب إيغناسيوك، فإن طيران "التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا.
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