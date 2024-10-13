https://sarabic.ae/20241013/صحيفة-أمريكية-تنذر-بـنقطة-تحول-يقترب-منها-الاتحاد-الأوروبي-1093718807.html
صحيفة أمريكية تنذر بـ"نقطة تحول" يقترب منها الاتحاد الأوروبي
صحيفة أمريكية تنذر بـ"نقطة تحول" يقترب منها الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الاتحاد الأوروبي يقترب من نقطة تحول، و"لم يعد لدى أوروبا الوقت الكافي للدفاع عن مكانتها في عالم قاس". 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T19:43+0000
2024-10-13T19:43+0000
2024-10-13T19:43+0000
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وجاء في عنوان المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية: "لم يعد لدى أوروبا أي وقت تقريبا للدفاع عن مكانتها في عالم قاس".ووفقا للصحيفة فإن مزيج من الشلل السياسي والتهديدات الخارجية والتباطؤ الاقتصادي يهدد بإنهاء طموحات الاتحاد الأوروبي ليصبح قوة عالمية في حد ذاته، مما يدفع الدول الأعضاء للدفاع عن مصالحها الخاصة.وأشارت المادة إلى أن الولايات المتحدة والصين تواجهان مشاكل أيضا، ولكن كلاً من البلدين لديه أنظمة تعمل على مركزية عملية صنع القرار إلى حد كبير وتولد كميات هائلة من رأس المال الخاص أو العام للدفاع والاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة. ويؤكد المقال أن "أوروبا لا تتمتع بأي من هذه المزايا".
https://sarabic.ae/20241013/ترامب-بسبب-الحكومة-الأمريكية-ستبدأ-الحرب-العالمية-الثالثة-1093698611.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
صحيفة أمريكية تنذر بـ"نقطة تحول" يقترب منها الاتحاد الأوروبي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الاتحاد الأوروبي يقترب من نقطة تحول، و"لم يعد لدى أوروبا الوقت الكافي للدفاع عن مكانتها في عالم قاس".
وجاء في عنوان المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية: "لم يعد لدى أوروبا أي وقت تقريبا للدفاع عن مكانتها في عالم قاس".
وكما تشير الصحيفة، فإن المشروع الأوروبي يقترب من نقطة تحول.
ووفقا للصحيفة فإن مزيج من الشلل السياسي والتهديدات الخارجية والتباطؤ الاقتصادي يهدد بإنهاء طموحات الاتحاد الأوروبي ليصبح قوة عالمية في حد ذاته، مما يدفع الدول الأعضاء للدفاع عن مصالحها الخاصة.
وأشارت المادة إلى أن الولايات المتحدة والصين تواجهان مشاكل أيضا، ولكن كلاً من البلدين لديه أنظمة تعمل على مركزية عملية صنع القرار إلى حد كبير وتولد كميات هائلة من رأس المال الخاص أو العام للدفاع والاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة.
ويؤكد المقال أن "أوروبا لا تتمتع بأي من هذه المزايا".