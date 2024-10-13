https://sarabic.ae/20241013/قتيل-وتسعة-جرحى-بإطلاق-نار-قرب-جامعة-أمريكية-1093695494.html
قتيل وتسعة جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية
قتيل وتسعة جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، نقلاً عن الشرطة أن شخصاً قُتل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار قرب جامعة ولاية تينيسي.الشرطة الأمريكية 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T03:27+0000
2024-10-13T03:27+0000
2024-10-13T03:27+0000
العالم
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وفي وقت سابق، أفادت التقارير بإصابة عدة أشخاص في إطلاق النار، لكن لم ترد معلومات عن الضحايا أو عدد مطلقي النار.ووفقاً للشرطة، فمن المرجح أن يكون تبادل إطلاق نار خلف عدة ضحايا آخرين.وبحسب التقارير تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات.
https://sarabic.ae/20240922/مقتل-4-وإصابة-18-آخرين-في-إطلاق-نار-بولاية-ألاباما-الأمريكية-1092998192.html
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العالم, الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
قتيل وتسعة جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، نقلاً عن الشرطة أن شخصاً قُتل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار قرب جامعة ولاية تينيسي.الشرطة الأمريكية
وفي وقت سابق، أفادت التقارير بإصابة عدة أشخاص في إطلاق النار
، لكن لم ترد معلومات عن الضحايا أو عدد مطلقي النار.
ووفقاً للشرطة، فمن المرجح أن يكون تبادل إطلاق نار خلف عدة ضحايا آخرين.
وبحسب التقارير تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات.