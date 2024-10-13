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خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
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الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
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29 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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قتيل وتسعة جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية
قتيل وتسعة جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، نقلاً عن الشرطة أن شخصاً قُتل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار قرب جامعة ولاية تينيسي.الشرطة الأمريكية 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T03:27+0000
2024-10-13T03:27+0000
العالم
الشرطة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي وقت سابق، أفادت التقارير بإصابة عدة أشخاص في إطلاق النار، لكن لم ترد معلومات عن الضحايا أو عدد مطلقي النار.ووفقاً للشرطة، فمن المرجح أن يكون تبادل إطلاق نار خلف عدة ضحايا آخرين.وبحسب التقارير تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات.
https://sarabic.ae/20240922/مقتل-4-وإصابة-18-آخرين-في-إطلاق-نار-بولاية-ألاباما-الأمريكية-1092998192.html
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العالم, الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية

قتيل وتسعة جرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية

03:27 GMT 13.10.2024
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، نقلاً عن الشرطة أن شخصاً قُتل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار قرب جامعة ولاية تينيسي.الشرطة الأمريكية
وفي وقت سابق، أفادت التقارير بإصابة عدة أشخاص في إطلاق النار، لكن لم ترد معلومات عن الضحايا أو عدد مطلقي النار.
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية
22 سبتمبر, 19:39 GMT
ووفقاً للشرطة، فمن المرجح أن يكون تبادل إطلاق نار خلف عدة ضحايا آخرين.
وبحسب التقارير تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات.
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