https://sarabic.ae/20241013/وزير-خارجية-هنغاريا-لا-معلومات-لدي-عن-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-أوربان-1093695303.html
وزير خارجية هنغاريا: لا معلومات لدي عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء أوربان
وزير خارجية هنغاريا: لا معلومات لدي عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء أوربان
سبوتنيك عربي
أكد وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، أنه ليس على علم بمحاولة الاغتيال المزعومة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T01:27+0000
2024-10-13T01:27+0000
2024-10-13T01:27+0000
هنغاريا
فيكتور أوربان
محاولة اغتيال
العالم
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كان نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، كشف عن محاولة اغتيال لرئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وقال إن "بلغراد تلقت معلومات عن الإعداد لمحاولة اغتيال أوربان بسبب موقفه من أوكرانيا".سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لست على علم بمثل هذه المحاولة، ولكن ما أعرفه هو أن هناك أيضًا هجمات مستمرة علينا وعلى رئيس الوزراء (فيكتور أوربان) من الناحية القانونية والمالية والسياسية".وأشار وزير الخارجية الهنغاري إلى أن بروكسل تحتجز عشرات المليارات من اليورو المستحقة لهنغاريا بسبب موقف بودابست بشأن أوكرانيا، ومشاكل الهجرة والدعاية المتعلقة بالجنسين.وأضاف: "ليس لدي أي معلومات عن محاولة الاغتيال".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
هنغاريا, فيكتور أوربان, محاولة اغتيال, العالم
هنغاريا, فيكتور أوربان, محاولة اغتيال, العالم
وزير خارجية هنغاريا: لا معلومات لدي عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء أوربان
حصري
أكد وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، أنه ليس على علم بمحاولة الاغتيال المزعومة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان.
كان نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، كشف عن محاولة اغتيال لرئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وقال إن "بلغراد تلقت معلومات عن الإعداد لمحاولة اغتيال أوربان
بسبب موقفه من أوكرانيا".
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "لست على علم بمثل هذه المحاولة، ولكن ما أعرفه هو أن هناك أيضًا هجمات مستمرة علينا وعلى رئيس الوزراء (فيكتور أوربان) من الناحية القانونية والمالية والسياسية".
وأشار وزير الخارجية الهنغاري إلى أن بروكسل تحتجز عشرات المليارات من اليورو المستحقة لهنغاريا بسبب موقف بودابست بشأن أوكرانيا، ومشاكل الهجرة والدعاية المتعلقة بالجنسين.
وأضاف: "ليس لدي أي معلومات عن محاولة الاغتيال".