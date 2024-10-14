https://sarabic.ae/20241014/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-بأنها-سترد-بقوة-على-استهداف-حزب-الله-لقاعدتها-العسكرية-1093741579.html

إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها سترد "بقوة" على استهداف "حزب الله" لقاعدتها العسكرية

إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها سترد "بقوة" على استهداف "حزب الله" لقاعدتها العسكرية

سبوتنيك عربي

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأمريكي، لويد أوستن، بأن إسرائيل سترد بقوة على "حزب الله" اللبناني، بعد أن هاجمت قواته قاعدة للجيش الإسرائيلي،... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T12:45+0000

2024-10-14T12:45+0000

2024-10-14T12:45+0000

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وقال مكتب الوزير في بيان، إن غالانت تحدث إلى أوستن، مساء أمس الأحد، و"سلط الضوء على خطورة الهجوم والرد القوي الذي سيتم اتخاذه ضد حزب الله".كما أكد غالانت على "الإجراءات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي، للتنسيق مع قوات "يونيفيل"، وتجنب إلحاق الأذى بها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الاحد، مسؤوليته عن "استهداف معسكر تدريب للواء غولاني الإسرائيلي في بنيامينا جنوب حيفا، وذلك بسرب من الطائرات المسيرة".وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "الهجوم على حيفا جاء ردا على القصف الإسرائيلي الذي استهدف النويري والبسطة في بيروت"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط 3 قتلى و67 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إصابة 25 جنديا، اثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".

https://sarabic.ae/20241013/بعدما-استخدمها-حزب-الله-ضد-إسرائيل-ما-هي-المسيرات-الانقضاضية-1093721457.html

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