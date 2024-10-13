https://sarabic.ae/20241013/إصابة-25-جنديا-إسرائيليا-2-منهم-بجروح-خطيرة-في-معارك-مختلفة-بلبنان-1093711390.html
إصابة 25 جنديا إسرائيليا 2 منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة بلبنان
إصابة 25 جنديا إسرائيليا 2 منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة بلبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 25 جنديا إثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T14:41+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن 25 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال معارك مختلفة بلبنان، 2 منهم بجروح مختلفة، و10 آخرين بجروح متوسطة.فيما أوضحت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات، وتم إبلاغ عائلاتهم.وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله". وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال نتنياهو إن "الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".وأوضح أن الجيش الإسرائيلي طلب مرارا وتكرارا هذا الإجراء، لكن تم رفض الطلب، مما يعزز استخدام حزب الله لهذه القوات كـ"درع بشري".وأضاف نتنياهو، في تصريح بالإنجليزية، مخاطبا غوتيريش: "يجب عليكم إخراج قوات اليونيفيل من مناطق الخطر فورا"، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".واختتم نتنياهو تصريحه، قائلاً إن "الطريقة البسيطة والوحيدة لضمان سلامتهم هي إخراجهم من منطقة الخطر"، داعيًا القادة الأوروبيين إلى توجيه انتقاداتهم لـ"حزب الله"، وليس لإسرائيل، لاستخدام اليونيفيل كـ"درع بشري".وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض مواقع عدة تابعة لها، بما في ذلك مقر القيادة في الناقورة، لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عدد من جنودها.
https://sarabic.ae/20241012/الصحة-اللبنانية-7-قتلى-و12-جريحا-في-الغارات-الإسرائيلية-الليلة-على-جنوب-لبنان-1093666812.html
https://sarabic.ae/20241013/نتنياهو-لغوتيريش-يجب-سحب-قوات-اليونيفيل-من-جنوب-لبنان-1093703643.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إصابة 25 جنديا إسرائيليا 2 منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة بلبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 25 جنديا إثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن 25 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال معارك مختلفة بلبنان، 2 منهم بجروح مختلفة، و10 آخرين بجروح متوسطة.
فيما أوضحت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات، وتم إبلاغ عائلاتهم.
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".
وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال نتنياهو
إن "الوقت قد حان لسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي طلب مرارا وتكرارا هذا الإجراء، لكن تم رفض الطلب، مما يعزز استخدام حزب الله لهذه القوات كـ"درع بشري".
وأضاف نتنياهو، في تصريح بالإنجليزية، مخاطبا غوتيريش: "يجب عليكم إخراج قوات اليونيفيل من مناطق الخطر فورا"، حسبما أفادت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
واختتم نتنياهو تصريحه، قائلاً إن "الطريقة البسيطة والوحيدة لضمان سلامتهم هي إخراجهم من منطقة الخطر"، داعيًا القادة الأوروبيين إلى توجيه انتقاداتهم لـ"حزب الله"، وليس لإسرائيل، لاستخدام اليونيفيل
كـ"درع بشري".
وكانت قوات "اليونيفيل" قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض مواقع عدة تابعة لها، بما في ذلك مقر القيادة في الناقورة، لهجمات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عدد من جنودها.