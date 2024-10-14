https://sarabic.ae/20241014/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-حرق-خيام-النازحين-في-مستشفى-شهداء-الأقصى-1093723320.html
الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم عناصر لحماس في مستشفى شهداء الأقصى
الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم عناصر لحماس في مستشفى شهداء الأقصى
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف مركز قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس الفلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T01:07+0000
2024-10-14T01:07+0000
2024-10-14T02:28+0000
شهداء الأقصى
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
طوفان الأقصى
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له، "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل، وبدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تم إنشائها في منطقة عرفت سابقًا كمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن وقوع 3 قتلى وإصابات في القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على الإنترنت ونشرتها وكالة "سبوتنيك" على قناتها بتطبيق تلغرام احتراق الخيام والنازحين الفلسطينيين بدالخها.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل وإصابة 42,227 فلسطينيا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20241013/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-خيام-النازحين-في-مستشفى-شهداء-الأقصى-بغزة-فيديو-1093723030.html
غزة
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
شهداء الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى
شهداء الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم عناصر لحماس في مستشفى شهداء الأقصى
01:07 GMT 14.10.2024 (تم التحديث: 02:28 GMT 14.10.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف مركز قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس الفلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له، "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل، وبدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تم إنشائها في منطقة عرفت سابقًا كمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".
وأضاف، "استخدم عناصر حماس مجمع المستشفى لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل".
كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن وقوع 3 قتلى وإصابات في القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي للمرة السابعة على التوالي خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على الإنترنت ونشرتها وكالة "سبوتنيك" على قناتها بتطبيق تلغرام
احتراق الخيام والنازحين الفلسطينيين بدالخها.
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل وإصابة 42,227 فلسطينيا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.