الخارجية الصينية تدعو إلى إنهاء العنف في غزة

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مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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16:03 GMT
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
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مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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الخارجية الصينية تدعو إلى إنهاء العنف في غزة
الخارجية الصينية تدعو إلى إنهاء العنف في غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب ألا تستمر، والعنف المتبادل لا يمكن أن يحل المخاوف المشروعة لجميع الأطراف. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "حياة جميع الناس لها نفس القدر من الأهمية، بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه أو العرق الذي ينتمون إليه".وأشار البيان إلى أن الصراع في غزة يظهر مرة أخرى أن المشكلة الفلسطينية لا تزال مركزية في قضايا الشرق الأوسط.وأكد وزير الخارجية الصيني: "دعوة المجتمع الدولي واضحة، من الضروري العودة إلى تسوية سياسية على أساس مبدأ حل الدولتين في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن إسرائيل وفلسطين في نهاية المطاف من التعايش بسلام، والشعبين اليهودي والعربي من العيش في وئام، وهذا هو الطريق الصحيح الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل لجميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل".وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 42289 قتيلا و98684 جريحا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241011/واشنطن-تزعم-اعتزامها-تقييد-المساعدات-العسكرية-لإسرائيل-بالرغم-من-سقوط-أسلحتها-كالأمطار-على-سكان-غزة-1093639478.html
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الصين, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الصين, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الصينية تدعو إلى إنهاء العنف في غزة

16:20 GMT 14.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب ألا تستمر، والعنف المتبادل لا يمكن أن يحل المخاوف المشروعة لجميع الأطراف.
وقال خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "حياة جميع الناس لها نفس القدر من الأهمية، بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه أو العرق الذي ينتمون إليه".

وتابع: "يجب ألا تستمر الكارثة الإنسانية في غزة، والعنف رداً على العنف لا يمكن أن يعالج حقاً المخاوف المشروعة لجميع الأطراف".

وأشار البيان إلى أن الصراع في غزة يظهر مرة أخرى أن المشكلة الفلسطينية لا تزال مركزية في قضايا الشرق الأوسط.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
واشنطن تزعم اعتزامها تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بالرغم من سقوط أسلحتها كالأمطار على سكان غزة
11 أكتوبر, 09:30 GMT
وأكد وزير الخارجية الصيني: "دعوة المجتمع الدولي واضحة، من الضروري العودة إلى تسوية سياسية على أساس مبدأ حل الدولتين في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن إسرائيل وفلسطين في نهاية المطاف من التعايش بسلام، والشعبين اليهودي والعربي من العيش في وئام، وهذا هو الطريق الصحيح الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل لجميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 42289 قتيلا و98684 جريحا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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