https://sarabic.ae/20241014/الخارجية-الصينية-تدعو-إلى-إنهاء-العنف-في-غزة-1093751202.html

الخارجية الصينية تدعو إلى إنهاء العنف في غزة

الخارجية الصينية تدعو إلى إنهاء العنف في غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب ألا تستمر، والعنف المتبادل لا يمكن أن يحل المخاوف المشروعة لجميع الأطراف. 14.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "حياة جميع الناس لها نفس القدر من الأهمية، بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه أو العرق الذي ينتمون إليه".وأشار البيان إلى أن الصراع في غزة يظهر مرة أخرى أن المشكلة الفلسطينية لا تزال مركزية في قضايا الشرق الأوسط.وأكد وزير الخارجية الصيني: "دعوة المجتمع الدولي واضحة، من الضروري العودة إلى تسوية سياسية على أساس مبدأ حل الدولتين في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن إسرائيل وفلسطين في نهاية المطاف من التعايش بسلام، والشعبين اليهودي والعربي من العيش في وئام، وهذا هو الطريق الصحيح الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل لجميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل".وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 42289 قتيلا و98684 جريحا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

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