https://sarabic.ae/20241014/بعد-احتجاز-لمدة-12-ساعة-في-المطار-نيجيريا-ترفض-المواجهة-وليبيا-تعتبرها-بروتوكلات-روتينية-1093749517.html

بعد احتجاز لمدة 12 ساعة في المطار... نيجيريا ترفض المواجهة وليبيا تعتبرها بروتوكلات روتينية

بعد احتجاز لمدة 12 ساعة في المطار... نيجيريا ترفض المواجهة وليبيا تعتبرها بروتوكلات روتينية

سبوتنيك عربي

تداولت وسائل إعلام عالمية، في الأيام الماضية، لقطات للاعبي منتخب نيجيريا يزعمون عبرها أنهم محتجزون في مطار ليبي مهجور مغلق، دون إمكانية الوصول إلى الطعام... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T15:33+0000

2024-10-14T15:33+0000

2024-10-14T15:33+0000

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وأعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض منتخب بلاده لمباراة ليبيا التي تجمع بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بكرة القدم.وقالت وسائل إعلام نيجيرية، إنه "تم تحويل مسار هبوط الطائرة الخاصة بالمنتخب النيجيري، ومنع الفريق من مغادرة المطار، في وقت يرفض "النسور الخضراء" اللعب احتجاجات على المعاملة السيئة التي وصلت إلى ما يزيد عن 12 ساعة".لكن الاتحاد الليبي لكرة القدم أوضح أن ما حدث من تأخير لبعثة منتخب نيجيريا في مطار الأبرق الدولي لما يزيد على 12ساعة لم يكن عن قصد، وأن هذه الحوادت قد تحدث نتيجة بروتوكلات روتينية، مطالبا بحسن النية.من جهته، كشف وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، أن "الحكومة الليبية لم تمنح السفارة بعد حق الوصول إلى بعثة المنتخب الأول لكرة القدم العالقة في مطار الأبرق الدولي لأكثر من 15 ساعة".وفي بيان نشره على حسابه الرسمي على "إكس"، قال وزير الخارجية النيجيري: السفارة النيجيرية في ليبيا على اتصال مستمر مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم والمسؤولين الليبيين منذ، مساء الأحد، ورغم ذلك، لم تقدم السلطات الليبية التصريح اللازم للسفارة للمضي قدما.وأوضح توغار، أن موريس إروموسيلي، رئيس الجالية النيجيرية في بنغازي، وصل إلى المطار في وقت مبكر، صباح اليوم الاثنين، حاملا الإمدادات الأساسية وحدمة الإنترنت للمنتخب، وزاد: سنواصل متابعة التطورات وننتظر تقريرًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات.وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، بأنه "سيقوم بإعادة أفراد المنتخب إلى البلاد بعد مزاعم عن معاملة غير إنسانية في ليبيا عشية مواجهة بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025".في هذه الأثناء، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا رسميا، بشأن أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2025، مؤكدا أنه ينظر إلى التجارب المزعجة وغير المقبولة التي مر بها المنتخب النيجيري في مطار في ليبيا على محمل الجد.وقال "كاف" في بيانه: "تمت إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أولئك الذين انتهكوا النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

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