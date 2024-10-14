بعد احتجاز لمدة 12 ساعة في المطار... نيجيريا ترفض المواجهة وليبيا تعتبرها بروتوكلات روتينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241014/بعد-احتجاز-لمدة-12-ساعة-في-المطار-نيجيريا-ترفض-المواجهة-وليبيا-تعتبرها-بروتوكلات-روتينية-1093749517.html
بعد احتجاز لمدة 12 ساعة في المطار... نيجيريا ترفض المواجهة وليبيا تعتبرها بروتوكلات روتينية
بعد احتجاز لمدة 12 ساعة في المطار... نيجيريا ترفض المواجهة وليبيا تعتبرها بروتوكلات روتينية
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام عالمية، في الأيام الماضية، لقطات للاعبي منتخب نيجيريا يزعمون عبرها أنهم محتجزون في مطار ليبي مهجور مغلق، دون إمكانية الوصول إلى الطعام... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T15:33+0000
2024-10-14T15:33+0000
مجتمع
أخبار ليبيا اليوم
نيجيريا
منوعات
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101361/32/1013613241_0:18:4268:2419_1920x0_80_0_0_3778d412d9c01563fb09322b2ac105da.jpg
وأعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض منتخب بلاده لمباراة ليبيا التي تجمع بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بكرة القدم.وقالت وسائل إعلام نيجيرية، إنه "تم تحويل مسار هبوط الطائرة الخاصة بالمنتخب النيجيري، ومنع الفريق من مغادرة المطار، في وقت يرفض "النسور الخضراء" اللعب احتجاجات على المعاملة السيئة التي وصلت إلى ما يزيد عن 12 ساعة".لكن الاتحاد الليبي لكرة القدم أوضح أن ما حدث من تأخير لبعثة منتخب نيجيريا في مطار الأبرق الدولي لما يزيد على 12ساعة لم يكن عن قصد، وأن هذه الحوادت قد تحدث نتيجة بروتوكلات روتينية، مطالبا بحسن النية.من جهته، كشف وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، أن "الحكومة الليبية لم تمنح السفارة بعد حق الوصول إلى بعثة المنتخب الأول لكرة القدم العالقة في مطار الأبرق الدولي لأكثر من 15 ساعة".وفي بيان نشره على حسابه الرسمي على "إكس"، قال وزير الخارجية النيجيري: السفارة النيجيرية في ليبيا على اتصال مستمر مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم والمسؤولين الليبيين منذ، مساء الأحد، ورغم ذلك، لم تقدم السلطات الليبية التصريح اللازم للسفارة للمضي قدما.وأوضح توغار، أن موريس إروموسيلي، رئيس الجالية النيجيرية في بنغازي، وصل إلى المطار في وقت مبكر، صباح اليوم الاثنين، حاملا الإمدادات الأساسية وحدمة الإنترنت للمنتخب، وزاد: سنواصل متابعة التطورات وننتظر تقريرًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات.وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، بأنه "سيقوم بإعادة أفراد المنتخب إلى البلاد بعد مزاعم عن معاملة غير إنسانية في ليبيا عشية مواجهة بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025".في هذه الأثناء، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا رسميا، بشأن أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2025، مؤكدا أنه ينظر إلى التجارب المزعجة وغير المقبولة التي مر بها المنتخب النيجيري في مطار في ليبيا على محمل الجد.وقال "كاف" في بيانه: "تمت إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أولئك الذين انتهكوا النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم".
https://sarabic.ae/20220330/جماهير-نيجيريا-تحطم-مرافق-الاستاد-بعد-فشل-منتخبها-في-التأهل-لكأس-العالم-فيديو-1060647011.html
https://sarabic.ae/20211010/المدير-الفني-للمنتخب-المصري-يتخذ-إجراء-عاجلا-قبل-لقاء-ليبيا-1050394340.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101361/32/1013613241_230:0:4054:2868_1920x0_80_0_0_c60186d54c7d07cc1b091c67b37be58a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, نيجيريا, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, نيجيريا, منوعات, رياضة, الأخبار

بعد احتجاز لمدة 12 ساعة في المطار... نيجيريا ترفض المواجهة وليبيا تعتبرها بروتوكلات روتينية

15:33 GMT 14.10.2024
© AFP 2023 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AFP 2023 / Abdullah Doma
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام عالمية، في الأيام الماضية، لقطات للاعبي منتخب نيجيريا يزعمون عبرها أنهم محتجزون في مطار ليبي مهجور مغلق، دون إمكانية الوصول إلى الطعام والشراب والاتصالات الهاتفية.
وأعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض منتخب بلاده لمباراة ليبيا التي تجمع بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بكرة القدم.
وقالت وسائل إعلام نيجيرية، إنه "تم تحويل مسار هبوط الطائرة الخاصة بالمنتخب النيجيري، ومنع الفريق من مغادرة المطار، في وقت يرفض "النسور الخضراء" اللعب احتجاجات على المعاملة السيئة التي وصلت إلى ما يزيد عن 12 ساعة".
لكن الاتحاد الليبي لكرة القدم أوضح أن ما حدث من تأخير لبعثة منتخب نيجيريا في مطار الأبرق الدولي لما يزيد على 12ساعة لم يكن عن قصد، وأن هذه الحوادت قد تحدث نتيجة بروتوكلات روتينية، مطالبا بحسن النية.
وقال الاتحاد الليبي، في بيان رسمي، "نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الإجراءات تعتبر جزءًا طبيعيًا من العمليات في المطارات العالمية، ولا يعد حدوث تأخيرات أو تحويلات أمرًا نادرًا".
جماهير نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
جماهير نيجيريا تحطم مرافق الاستاد بعد فشل منتخبها في التأهل لكأس العالم... فيديو
30 مارس 2022, 10:24 GMT
من جهته، كشف وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، أن "الحكومة الليبية لم تمنح السفارة بعد حق الوصول إلى بعثة المنتخب الأول لكرة القدم العالقة في مطار الأبرق الدولي لأكثر من 15 ساعة".
وفي بيان نشره على حسابه الرسمي على "إكس"، قال وزير الخارجية النيجيري: السفارة النيجيرية في ليبيا على اتصال مستمر مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم والمسؤولين الليبيين منذ، مساء الأحد، ورغم ذلك، لم تقدم السلطات الليبية التصريح اللازم للسفارة للمضي قدما.
وأوضح توغار، أن موريس إروموسيلي، رئيس الجالية النيجيرية في بنغازي، وصل إلى المطار في وقت مبكر، صباح اليوم الاثنين، حاملا الإمدادات الأساسية وحدمة الإنترنت للمنتخب، وزاد: سنواصل متابعة التطورات وننتظر تقريرًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، بأنه "سيقوم بإعادة أفراد المنتخب إلى البلاد بعد مزاعم عن معاملة غير إنسانية في ليبيا عشية مواجهة بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025".
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2021
مجتمع
المدير الفني للمنتخب المصري يتخذ إجراء عاجلا قبل لقاء ليبيا 
10 أكتوبر 2021, 15:25 GMT
في هذه الأثناء، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانا رسميا، بشأن أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2025، مؤكدا أنه ينظر إلى التجارب المزعجة وغير المقبولة التي مر بها المنتخب النيجيري في مطار في ليبيا على محمل الجد.
وقال "كاف" في بيانه: "تمت إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أولئك الذين انتهكوا النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:11 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала