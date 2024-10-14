https://sarabic.ae/20241014/تبون-يعلن-استرجاع-التشاور-بين-الجزائر-والهند-كدولتين-فاعلتين-في-منظمة-عدم-الانحياز--1093748443.html
تبون يعلن استرجاع التشاور بين الجزائر والهند كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز
تبون يعلن استرجاع التشاور بين الجزائر والهند كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز
سبوتنيك عربي
بيّن رئيس الجمهورية العربية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل تطابق في وجهات النظر بين الجزائر الهند، مؤكدا استرجاع التشاور فيما بينهما... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T14:47+0000
2024-10-14T14:47+0000
2024-10-14T14:47+0000
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وجاء حديث الرئيس تبون خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيرته رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، بعد محادثات ثنائية بين الطرفين بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.وشدد تبون على أهمية الاتفاق على مواصلة الجهود من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومختلف مناطق العالم، موضحا أن الجزائر تجمعها علاقات تاريخية مع جمهورية الهند، مبنية على التضامن والصداقة والاحترام المتبادل.وتواصل الرئيسة الهندية لليوم الثاني على التوالي زيارة العمل والصداقة، التي تقوم بها للمرة الأولى إلى الجزائر لمدة أربعة أيام على رأس وفد رفيع المستوى، مؤكدة دعم بلادها للجزائر والالتزام بالدفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى.
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العالم العربي, الجزائر, أخبار الهند اليوم
العالم العربي, الجزائر, أخبار الهند اليوم
تبون يعلن استرجاع التشاور بين الجزائر والهند كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز
بيّن رئيس الجمهورية العربية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل تطابق في وجهات النظر بين الجزائر الهند، مؤكدا استرجاع التشاور فيما بينهما كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز.
وجاء حديث الرئيس تبون خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيرته رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، بعد محادثات ثنائية بين الطرفين بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وشدد تبون على أهمية الاتفاق على مواصلة الجهود من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومختلف مناطق العالم، موضحا أن الجزائر تجمعها علاقات تاريخية مع جمهورية الهند، مبنية على التضامن والصداقة والاحترام المتبادل.
وتواصل الرئيسة الهندية لليوم الثاني على التوالي زيارة العمل والصداقة، التي تقوم بها للمرة الأولى إلى الجزائر لمدة أربعة أيام على رأس وفد رفيع المستوى، مؤكدة دعم بلادها للجزائر والالتزام بالدفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى.