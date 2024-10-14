تبون يعلن استرجاع التشاور بين الجزائر والهند كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241014/تبون-يعلن-استرجاع-التشاور-بين-الجزائر-والهند-كدولتين-فاعلتين-في-منظمة-عدم-الانحياز--1093748443.html
تبون يعلن استرجاع التشاور بين الجزائر والهند كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز
تبون يعلن استرجاع التشاور بين الجزائر والهند كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز
سبوتنيك عربي
بيّن رئيس الجمهورية العربية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل تطابق في وجهات النظر بين الجزائر الهند، مؤكدا استرجاع التشاور فيما بينهما... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T14:47+0000
2024-10-14T14:47+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg
وجاء حديث الرئيس تبون خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيرته رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، بعد محادثات ثنائية بين الطرفين بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.وشدد تبون على أهمية الاتفاق على مواصلة الجهود من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومختلف مناطق العالم، موضحا أن الجزائر تجمعها علاقات تاريخية مع جمهورية الهند، مبنية على التضامن والصداقة والاحترام المتبادل.وتواصل الرئيسة الهندية لليوم الثاني على التوالي زيارة العمل والصداقة، التي تقوم بها للمرة الأولى إلى الجزائر لمدة أربعة أيام على رأس وفد رفيع المستوى، مؤكدة دعم بلادها للجزائر والالتزام بالدفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى.
https://sarabic.ae/20241011/خطة-لبناء-مليوني-وحدة-تفاصيل-مشروع-الإسكان-الضخم-في-الجزائر-1093639316.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_b93a48fb95a0110b257994fef6583305.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, أخبار الهند اليوم
العالم العربي, الجزائر, أخبار الهند اليوم

تبون يعلن استرجاع التشاور بين الجزائر والهند كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز

14:47 GMT 14.10.2024
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
بيّن رئيس الجمهورية العربية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل تطابق في وجهات النظر بين الجزائر الهند، مؤكدا استرجاع التشاور فيما بينهما كدولتين فاعلتين في منظمة عدم الانحياز.
وجاء حديث الرئيس تبون خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيرته رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، بعد محادثات ثنائية بين الطرفين بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وشدد تبون على أهمية الاتفاق على مواصلة الجهود من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومختلف مناطق العالم، موضحا أن الجزائر تجمعها علاقات تاريخية مع جمهورية الهند، مبنية على التضامن والصداقة والاحترام المتبادل.
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
خطة لبناء مليوني وحدة... تفاصيل مشروع الإسكان الضخم في الجزائر
11 أكتوبر, 08:57 GMT
وتواصل الرئيسة الهندية لليوم الثاني على التوالي زيارة العمل والصداقة، التي تقوم بها للمرة الأولى إلى الجزائر لمدة أربعة أيام على رأس وفد رفيع المستوى، مؤكدة دعم بلادها للجزائر والالتزام بالدفع بالعلاقات إلى أعلى مستوى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:11 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала