https://sarabic.ae/20241014/ترامب-يطالب-بتدخل-الحرس-الوطني-والجيش-الأمريكي-لمواجهة-أعداء-الداخل-1093728913.html

ترامب يطالب بتدخل الحرس الوطني والجيش الأمريكي لمواجهة "أعداء الداخل"

ترامب يطالب بتدخل الحرس الوطني والجيش الأمريكي لمواجهة "أعداء الداخل"

سبوتنيك عربي

طالب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، من الحرس الوطني والجيش الأمريكي التعامل مع الاضطرابات التي قد تبدأ يوم... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T08:48+0000

2024-10-14T08:48+0000

2024-10-14T08:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب: "لدينا أشخاص سيئين للغاية في بلدنا، ومرضى ومجانين يساريين، إذا لزم الأمر، سيتعامل معهم الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر، سيتعامل معهم الجيش".وقال إيان سامز، المتحدث باسم حملة كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة: "أعلم أن الناس أصبحوا لا يتفاعلون حيال ما يقوله ترامب، على مدى العقد الماضي، لكن هذا يجب أن يكون صادما للأمريكيين".وأضاف: "يقول دونالد ترامب، إن مواطنيه الأمركيين هم (أعداء) أسوأ من الخصوم الأجانب، ويقول إنه سيستخدم الجيش ضدهم".خلال فترة رئاسته، كان دونالد ترامب، ينوي إشراك الجيش في إخماد أعمال الشغب التي بدأت بعد مقتل جورج فلويد، على يد ضباط شرطة مينيابوليس، لكنه لم يتخذ هذا القرار.وبعد محاولتين لاغتيال ترامب، زعم تشاد بيانكو، عمدة مقاطعة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "محاولة اغتيال ثالثة" استهدفت دونالد ترامب، في الولاية.وأفادت تقارير بأن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله وتجمعاته، ومعدات عسكرية لحركته بسبب "تهديد" مزعوم من إيران.

https://sarabic.ae/20241014/ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-تعلن-إحباط-محاولة-ثالثة-لاغتيال-ترامب-1093724358.html

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