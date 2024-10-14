https://sarabic.ae/20241014/ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-تعلن-إحباط-محاولة-ثالثة-لاغتيال-ترامب-1093724358.html
ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن إحباط محاولة ثالثة لاغتيال ترامب
ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن إحباط محاولة ثالثة لاغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
أكد تشاد بيانكو، عمدة مقاطعة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن "محاولة اغتيال ثالثة" استهدفت دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T04:27+0000
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وقال بيانكو لصحفيين، تعليقا على الحادث الذي وقع أول أمس السبت، بالقرب من الموقع الذي تحدث فيه ترامب مع أنصاره: "ربما أوقفنا محاولة اغتيال أخرى".وأوضح مكتب عمدة المقاطعة أن "الحادث لم يؤثر على سلامة ترامب أو أنصاره".وقال المحتجز ، ويم ميلر، البالغ من العمر 49 عامًا، إنه صُدم بالاتهام الموجه إليه، وأضاف: "أنا فنان، وأنا آخر شخص يمكن أن يسبب أي عنف أو أذى".وألقي القبض على ميلر، عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من تجمع انتخابي لمرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، في كاليفورنيا، وتم العثور على بندقية ومسدس محشو ومخزن طلقات عالي السعة في سيارته، وتم اعتقاله دون مقاومة ضباط إنفاذ القانون في الولاية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله وتجمعاته، ومعدات عسكرية لحركته بسبب "تهديد" مزعوم من إيران.
https://sarabic.ae/20241011/إعلام-ترامب-يطلب-طائرات-عسكرية-قبل-انتهاء-الحملة-الانتخابية-بسبب-تهديد-مزعوم-من-إيران-1093661634.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن إحباط محاولة ثالثة لاغتيال ترامب
أكد تشاد بيانكو، عمدة مقاطعة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن "محاولة اغتيال ثالثة" استهدفت دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، في الولاية، بحسب قوله.
وقال بيانكو لصحفيين، تعليقا على الحادث الذي وقع أول أمس السبت، بالقرب من الموقع الذي تحدث فيه ترامب مع أنصاره: "ربما أوقفنا محاولة اغتيال أخرى".
وأشار العمدة إلى إن "الرجل (المنفذ) يواجه اتهامات بحيازة أسلحة بعد العثور على بندقيتين ومخزن ذخيرة بحوزته".
وأوضح مكتب عمدة المقاطعة أن "الحادث لم يؤثر على سلامة ترامب أو أنصاره".
في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يعتبر الحادث الذي وقع في كاليفورنيا، محاولة لاغتيال ترامب، حيث يُزعم أن حياته لم تكن في خطر.
وقال المحتجز ، ويم ميلر، البالغ من العمر 49 عامًا، إنه صُدم بالاتهام الموجه إليه، وأضاف: "أنا فنان، وأنا آخر شخص يمكن أن يسبب أي عنف أو أذى".
وألقي القبض على ميلر، عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من تجمع انتخابي لمرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، في كاليفورنيا، وتم العثور على بندقية ومسدس محشو ومخزن طلقات عالي السعة في سيارته، وتم اعتقاله دون مقاومة ضباط إنفاذ القانون في الولاية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله وتجمعاته، ومعدات عسكرية لحركته بسبب "تهديد" مزعوم من إيران.