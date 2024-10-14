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ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن إحباط محاولة ثالثة لاغتيال ترامب
ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن إحباط محاولة ثالثة لاغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
أكد تشاد بيانكو، عمدة مقاطعة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن "محاولة اغتيال ثالثة" استهدفت دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T04:27+0000
2024-10-14T04:27+0000
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وقال بيانكو لصحفيين، تعليقا على الحادث الذي وقع أول أمس السبت، بالقرب من الموقع الذي تحدث فيه ترامب مع أنصاره: "ربما أوقفنا محاولة اغتيال أخرى".وأوضح مكتب عمدة المقاطعة أن "الحادث لم يؤثر على سلامة ترامب أو أنصاره".وقال المحتجز ، ويم ميلر، البالغ من العمر 49 عامًا، إنه صُدم بالاتهام الموجه إليه، وأضاف: "أنا فنان، وأنا آخر شخص يمكن أن يسبب أي عنف أو أذى".وألقي القبض على ميلر، عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من تجمع انتخابي لمرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، في كاليفورنيا، وتم العثور على بندقية ومسدس محشو ومخزن طلقات عالي السعة في سيارته، وتم اعتقاله دون مقاومة ضباط إنفاذ القانون في الولاية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله وتجمعاته، ومعدات عسكرية لحركته بسبب "تهديد" مزعوم من إيران.
https://sarabic.ae/20241011/إعلام-ترامب-يطلب-طائرات-عسكرية-قبل-انتهاء-الحملة-الانتخابية-بسبب-تهديد-مزعوم-من-إيران-1093661634.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن إحباط محاولة ثالثة لاغتيال ترامب

04:27 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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أكد تشاد بيانكو، عمدة مقاطعة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن "محاولة اغتيال ثالثة" استهدفت دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، في الولاية، بحسب قوله.
وقال بيانكو لصحفيين، تعليقا على الحادث الذي وقع أول أمس السبت، بالقرب من الموقع الذي تحدث فيه ترامب مع أنصاره: "ربما أوقفنا محاولة اغتيال أخرى".

وأشار العمدة إلى إن "الرجل (المنفذ) يواجه اتهامات بحيازة أسلحة بعد العثور على بندقيتين ومخزن ذخيرة بحوزته".

وأوضح مكتب عمدة المقاطعة أن "الحادث لم يؤثر على سلامة ترامب أو أنصاره".

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يعتبر الحادث الذي وقع في كاليفورنيا، محاولة لاغتيال ترامب، حيث يُزعم أن حياته لم تكن في خطر.

وقال المحتجز ، ويم ميلر، البالغ من العمر 49 عامًا، إنه صُدم بالاتهام الموجه إليه، وأضاف: "أنا فنان، وأنا آخر شخص يمكن أن يسبب أي عنف أو أذى".
محاولة إغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
إعلام: ترامب يطلب طائرات عسكرية قبل انتهاء الحملة الانتخابية بسبب تهديد مزعوم من إيران
11 أكتوبر, 16:51 GMT
وألقي القبض على ميلر، عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من تجمع انتخابي لمرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، في كاليفورنيا، وتم العثور على بندقية ومسدس محشو ومخزن طلقات عالي السعة في سيارته، وتم اعتقاله دون مقاومة ضباط إنفاذ القانون في الولاية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله وتجمعاته، ومعدات عسكرية لحركته بسبب "تهديد" مزعوم من إيران.
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