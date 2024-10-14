https://sarabic.ae/20241014/ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-تعلن-إحباط-محاولة-ثالثة-لاغتيال-ترامب-1093724358.html

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن إحباط محاولة ثالثة لاغتيال ترامب

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن إحباط محاولة ثالثة لاغتيال ترامب

سبوتنيك عربي

أكد تشاد بيانكو، عمدة مقاطعة ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن "محاولة اغتيال ثالثة" استهدفت دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T04:27+0000

2024-10-14T04:27+0000

2024-10-14T04:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال بيانكو لصحفيين، تعليقا على الحادث الذي وقع أول أمس السبت، بالقرب من الموقع الذي تحدث فيه ترامب مع أنصاره: "ربما أوقفنا محاولة اغتيال أخرى".وأوضح مكتب عمدة المقاطعة أن "الحادث لم يؤثر على سلامة ترامب أو أنصاره".وقال المحتجز ، ويم ميلر، البالغ من العمر 49 عامًا، إنه صُدم بالاتهام الموجه إليه، وأضاف: "أنا فنان، وأنا آخر شخص يمكن أن يسبب أي عنف أو أذى".وألقي القبض على ميلر، عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من تجمع انتخابي لمرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، في كاليفورنيا، وتم العثور على بندقية ومسدس محشو ومخزن طلقات عالي السعة في سيارته، وتم اعتقاله دون مقاومة ضباط إنفاذ القانون في الولاية.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مقر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، طلب طائرات عسكرية، وفرض قيود على الرحلات الجوية فوق منازله وتجمعاته، ومعدات عسكرية لحركته بسبب "تهديد" مزعوم من إيران.

https://sarabic.ae/20241011/إعلام-ترامب-يطلب-طائرات-عسكرية-قبل-انتهاء-الحملة-الانتخابية-بسبب-تهديد-مزعوم-من-إيران-1093661634.html

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