دولة عربية تنجح باختبار طائرة مسيرة جديدة تعزز قدراتها العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241014/دولة-عربية-تنجح-باختبار-طائرة-مسيرة-جديدة-تعزز-قدراتها-العسكرية-1093750197.html
دولة عربية تنجح باختبار طائرة مسيرة جديدة تعزز قدراتها العسكرية
دولة عربية تنجح باختبار طائرة مسيرة جديدة تعزز قدراتها العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "ايرودريف للخدمات الهندسية" (Aerodrive Engineering Services)، حديثا، عن نجاح أول تجربة لطائرة "أطلس" من دون طيار في المغرب، معتبرة أن هذا الإنجاز... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T16:10+0000
2024-10-14T16:10+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/15/1079269154_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfe656ee568e02e6b8b4184db48f7157.jpg
وقالت الشركة: "بعد إجراء عدة اختبارات دقيقة للطيارة تم ابتكار نظام يوفر قدرات مميزة في مجالات الاستخبارات والمراقبة واكتساب الأهداف والاستطلاع في الظروف الجوية الحرجة".وبدوره، أضاف المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية، محمد شقير، في تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري، أن "المشروع المغربي للتصنيع العسكري يظهر أنه لا رجعة فيه ويرتبط بمسألة الوقت لا غير، حيث أنه خطوة تبرز إلى العلن ترتبط بهذا المشروع الوطني والمهم؛ فهناك مناخ قانوني وصناعي، وهناك كذلك سعي إلى تشجيع القطاع الخاص من أجل الانخراط في هذا الورش الوطني الذي يروم خلق صناعة عسكرية وطنية".ويشار إلى أن القطاع الخاص في المغرب، يسعى إلى الانخراط في الورش الوطني للتصنيع العسكري، بعدما عبرت الدولة خلال السنوات الماضية عن توجهها لتوطين صناعات عسكرية بالمملكة، من خلال المصادقة على مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، والذي ينص على توفير مناطق صناعية تحتضن الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، بحسب متابعين.
https://sarabic.ae/20241013/التحلي-بالحزم-العاهل-المغربي-يحدد-المعالم-المستقبلية-للتعاطي-مع-قضية-الصحراء-المغربية-1093705834.html
https://sarabic.ae/20241013/إثيوبيا-والمغرب-يعززان-مواجهة-الجرائم-العابرة-للحدود-وتنفيذ-العمليات-المشتركة-1093702371.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/15/1079269154_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_f0a6b38af22df294c6885fb500cc5d3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي

دولة عربية تنجح باختبار طائرة مسيرة جديدة تعزز قدراتها العسكرية

16:10 GMT 14.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأجهزة التدريب في فصل دراسي أثناء تدريب مشغلي طائرة بدون طيار في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة.
أجهزة التدريب في فصل دراسي أثناء تدريب مشغلي طائرة بدون طيار في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت شركة "ايرودريف للخدمات الهندسية" (Aerodrive Engineering Services)، حديثا، عن نجاح أول تجربة لطائرة "أطلس" من دون طيار في المغرب، معتبرة أن هذا الإنجاز يشكل مرحلة مهمة في رحلة تطوير نظام جوي غير مأهول متقدم ومصمم للعمليات العسكرية في مجال الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية.
وقالت الشركة: "بعد إجراء عدة اختبارات دقيقة للطيارة تم ابتكار نظام يوفر قدرات مميزة في مجالات الاستخبارات والمراقبة واكتساب الأهداف والاستطلاع في الظروف الجوية الحرجة".

وبيّن الباحث في الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية، الحسين أولودي، أن "نجاح تجربة تحليق طائرة “أطلس” يمثل مؤشرا على إمكانية الوصول عما قريب إلى نجاحات أكثر وضوحا، بعدما اتضح أن المملكة تهتم بشكل كبير بالصناعات العسكرية، سواء على مستوى توفير المتطلبات التشريعية أو تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي".

العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
"التحلي بالحزم"... العاهل المغربي يحدد المعالم المستقبلية للتعاطي مع قضية "الصحراء المغربية"
أمس, 12:40 GMT
وبدوره، أضاف المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية، محمد شقير، في تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري، أن "المشروع المغربي للتصنيع العسكري يظهر أنه لا رجعة فيه ويرتبط بمسألة الوقت لا غير، حيث أنه خطوة تبرز إلى العلن ترتبط بهذا المشروع الوطني والمهم؛ فهناك مناخ قانوني وصناعي، وهناك كذلك سعي إلى تشجيع القطاع الخاص من أجل الانخراط في هذا الورش الوطني الذي يروم خلق صناعة عسكرية وطنية".
الشرطة الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
إثيوبيا والمغرب يعززان مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتنفيذ العمليات المشتركة
أمس, 10:12 GMT
ويشار إلى أن القطاع الخاص في المغرب، يسعى إلى الانخراط في الورش الوطني للتصنيع العسكري، بعدما عبرت الدولة خلال السنوات الماضية عن توجهها لتوطين صناعات عسكرية بالمملكة، من خلال المصادقة على مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، والذي ينص على توفير مناطق صناعية تحتضن الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، بحسب متابعين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:11 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала