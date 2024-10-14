مركبة مدرعة من طراز "إنتيرناشيونال ماكس برو"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة مدرعة من طراز "إنتيرناشيونال ماكس برو"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة مدرعة من طراز "إنتيرناشيونال ماكس برو"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة مدرعة من طراز "إنتيرناشيونال ماكس برو"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.