صور للآليات العسكرية الأمريكية الصنع التي استولى عليها الجيش الروسي في منطقة العملية الخاصة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أول قمة خليجية أوروبية الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
On air
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241014/صور-للآليات-العسكرية-الأمريكية-الصنع-التي-استولى-عليها-الجيش-الروسي-في-منطقة-العملية-الخاصة-1093732888.html
صور للآليات العسكرية الأمريكية الصنع التي استولى عليها الجيش الروسي في منطقة العملية الخاصة
صور للآليات العسكرية الأمريكية الصنع التي استولى عليها الجيش الروسي في منطقة العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
المعدات الأمريكية التي استولى عليها الجيش الروسي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
الجيش الروسي
رصد عسكري
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المعدات الأمريكية التي استولى عليها الجيش الروسي
المعدات الأمريكية التي استولى عليها الجيش الروسي

صور للآليات العسكرية الأمريكية الصنع التي استولى عليها الجيش الروسي في منطقة العملية الخاصة

10:50 GMT 14.10.2024
تابعنا عبر
عرضت وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، المعدات الأمريكية التي استولت عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة مدرعة من طراز "إنتيرناشيونال ماكس برو"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

مركبة مدرعة من طراز &quot;إنتيرناشيونال ماكس برو&quot;، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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مركبة مدرعة من طراز "إنتيرناشيونال ماكس برو"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة &quot;إم88 أي 2 هيركوليس&quot;، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة &quot;إم88 أي 2 هيركوليس&quot;، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة &quot;إم88 أي 2 هيركوليس&quot;، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة &quot;إم88 أي 2 هيركوليس&quot;، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة مدرعة من طراز "إنتيرناشيونال ماكس برو"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

مركبة مدرعة من طراز &quot;إنتيرناشيونال ماكس برو&quot;، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة مدرعة من طراز "إنتيرناشيونال ماكس برو"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة &quot;إم88 أي 2 هيركوليس&quot;، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة &quot;إم88 أي 2 هيركوليس&quot;، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مركبة إصلاح واسترداد المدرعة المجنزرة "إم88 أي 2 هيركوليس"، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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