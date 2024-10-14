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وزير لبناني يؤكد تدفق المساعدات للبلاد ويكشف تفاصيل القافة التي استهدفتها المقاتلات الإسرائيلية
وزير لبناني يؤكد تدفق المساعدات للبلاد ويكشف تفاصيل القافة التي استهدفتها المقاتلات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تعصف بلبنان، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، يستمر تدفق الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي بشكل... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T13:00+0000
2024-10-14T13:00+0000
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الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت قرى جنوبي لبنان، البقاع، والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أدت إلى سقوط أكثر من 2000 قتيل وإصابة نحو 10,000 آخرين، مما فاقم الوضع الإنساني وأدى إلى تكثيف الجهود الدولية لإرسال المساعدات الإغاثية والطبية لدعم الشعب اللبناني.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين: "اليوم استقبلنا الطائرة الثانية من الجسر الجوي السعودي، وطائرة من الجسر الإماراتي، بالإضافة إلى طائرة عمانية محملة بمعظم المواد الطبية والإغاثية. كما وصلت الطائرة الرابعة من الجسر الجوي القطري، وأمس استقبلنا طائرة أردنية".وتابع: "نشكر الدول الشقيقة على هذه المساعدات التي تأتي في وقت حرج للغاية، خاصة وأن مصر أرسلت مساعدات الأسبوع الماضي، هذه المساعدات تسد حاجة ماسة إلى المواد الإغاثية والطبية".وعن استهداف قافلة إغاثية في منطقة بعلبك-الهرمل، أوضح الوزير: "نقوم بتوزيع المساعدات بالتعاون مع المحافظين، وأرسلنا اليوم قافلة بالتنسيق مع الصليب الأحمر، لكن للأسف، تعرضت المنطقة للقصف وأصيب سائق إحدى الشاحنات".وأدان ياسين هذا الاستهداف، معتبراً أنه انتهاك للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين.واختتم ياسين تصريحه بالقول: "رغم التحديات الكبيرة، سنواصل العمل مع جميع الشركاء لإيصال المساعدات إلى كافة المناطق المتضررة".من جهته، نفى المدير العام لوزارة الصحة، فادي سنان، مزاعم إسرائيل حول استخدام سيارات الإسعاف لنقل مقاتلين أو أسلحة، مؤكداً أن "أكثر من 130 من العاملين في القطاع الصحي أصيبوا جراء الغارات، إضافة إلى استهداف أكثر من 110 سيارات إسعاف". وأوضح سنان أن جميع سيارات الإسعاف في لبنان تعمل تحت إشراف غرفة العمليات والطوارئ التابعة لوزارة الصحة، ولا تتحرك إلا بأمر منها، مشيراً إلى نقص حاد في سيارات الإسعاف والمعدات الطبية.وختم سنان تصريحه، قائلاً: "سيارات الإسعاف في لبنان بالكاد تكفي لنقل الجرحى والمصابين، وكل ما يتعلق بالقطاع الصحي مكرس فقط لهذا الغرض، ولا وجود لأي نشاط آخر غير صحي".
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حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

وزير لبناني يؤكد تدفق المساعدات للبلاد ويكشف تفاصيل القافة التي استهدفتها المقاتلات الإسرائيلية

13:00 GMT 14.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
تواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تعصف بلبنان، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، يستمر تدفق الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي بشكل يومي.
الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت قرى جنوبي لبنان، البقاع، والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أدت إلى سقوط أكثر من 2000 قتيل وإصابة نحو 10,000 آخرين، مما فاقم الوضع الإنساني وأدى إلى تكثيف الجهود الدولية لإرسال المساعدات الإغاثية والطبية لدعم الشعب اللبناني.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين: "اليوم استقبلنا الطائرة الثانية من الجسر الجوي السعودي، وطائرة من الجسر الإماراتي، بالإضافة إلى طائرة عمانية محملة بمعظم المواد الطبية والإغاثية. كما وصلت الطائرة الرابعة من الجسر الجوي القطري، وأمس استقبلنا طائرة أردنية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
تواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
تواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابع: "نشكر الدول الشقيقة على هذه المساعدات التي تأتي في وقت حرج للغاية، خاصة وأن مصر أرسلت مساعدات الأسبوع الماضي، هذه المساعدات تسد حاجة ماسة إلى المواد الإغاثية والطبية".

وأضاف ياسين: "هناك نحو 250 ألف نازح في مراكز الإيواء، وتشير تقديراتنا إلى أن نحو مليون شخص تركوا منازلهم وفقدوا أعمالهم. المساعدات ضرورية لسد الاحتياجات العاجلة، سواء في المستشفيات أو مراكز الإيواء، وكذلك في توفير المواد الغذائية".

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
تواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
تواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وعن استهداف قافلة إغاثية في منطقة بعلبك-الهرمل، أوضح الوزير: "نقوم بتوزيع المساعدات بالتعاون مع المحافظين، وأرسلنا اليوم قافلة بالتنسيق مع الصليب الأحمر، لكن للأسف، تعرضت المنطقة للقصف وأصيب سائق إحدى الشاحنات".
وأدان ياسين هذا الاستهداف، معتبراً أنه انتهاك للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
تواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
تواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
واختتم ياسين تصريحه بالقول: "رغم التحديات الكبيرة، سنواصل العمل مع جميع الشركاء لإيصال المساعدات إلى كافة المناطق المتضررة".
من جهته، نفى المدير العام لوزارة الصحة، فادي سنان، مزاعم إسرائيل حول استخدام سيارات الإسعاف لنقل مقاتلين أو أسلحة، مؤكداً أن "أكثر من 130 من العاملين في القطاع الصحي أصيبوا جراء الغارات، إضافة إلى استهداف أكثر من 110 سيارات إسعاف".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
تواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
تواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى لبنان وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأوضح سنان أن جميع سيارات الإسعاف في لبنان تعمل تحت إشراف غرفة العمليات والطوارئ التابعة لوزارة الصحة، ولا تتحرك إلا بأمر منها، مشيراً إلى نقص حاد في سيارات الإسعاف والمعدات الطبية.
وختم سنان تصريحه، قائلاً: "سيارات الإسعاف في لبنان بالكاد تكفي لنقل الجرحى والمصابين، وكل ما يتعلق بالقطاع الصحي مكرس فقط لهذا الغرض، ولا وجود لأي نشاط آخر غير صحي".
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