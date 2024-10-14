هل حيد "حزب الله" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟
© AP Photo / Amir Cohenرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
© AP Photo / Amir Cohen
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وعلى نطاق واسع، أنباء حول مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في أعقاب هجوم طائرة مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني، ضربت منطقة بنيامينا شمالي إسرائيل، مساء أمس الأحد.
وتم تداول أنباء مقتل هاليفي، سريعا، بعد الحادث الذي أسفر عن إصابة أكثر من 60 جنديا.
وبدأت "تقارير اغتيال هاليفي" في الظهور على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من الحادث، إذ بدأت حسابات تضم أعدادا ضخمة من المتابعين، في مشاركة نظرياتهم بشأن مقتل هرتسي هاليفي.
ونشرت الدكتورة أنستازيا ماريا لوبيس، وهي شخصية حسابها موثّق على منصة "إكس"، ولديها أكثر من مليون متابع، أن "مقتل هاليفي مؤكد"، بحسب قولها.
BREAKING🚨— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 13, 2024
Initial reports confirm the assassination of Israeli Army Chief of Staff, Herzi Halevi. pic.twitter.com/le7xTvtlXZ
كما نشر المعلق الأمريكي، جاكسون هينكل، على منصة "إكس"، أن هاليفي اغتيل، وفقا لتقارير غير مؤكدة.
وأضاف هينكل، أن اغتيال هاليفي تم من خلال استخدام "طائرات بدون طيار من طراز "فرايبر-أوبتيك المتقدمة".
🚨🇮🇱🇱🇧 BREAKING: Unconfirmed reports that HEZBOLLAH ASSASSINATED Israeli Army Chief of Staff, Herzi Halevi, using advanced Fiber-Optic Drones. pic.twitter.com/uvsoTcBn1H— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 13, 2024
بالإضافة إلى ذلك، نشر الحساب الموثّق "SilencedSirs"، صورة لرسوم بيانية، تُظهر كبار قادة الجيش والحكومة الإسرائيلية، مع علامة "إكس" حمراء كبيرة على وجه هاليفي، تظهر أسفل صورة هاليفي جملة "تم القضاء عليه".
BREAKING: HERZI HALEVI ISRAELI CHEIF OF STAFF HAS BEEN ASSASSINATED pic.twitter.com/cn2NDWsCKt— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) October 13, 2024
إلا أن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، خرجت لتؤكد أن أنباء مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "غير صحيحة وشائعات مزيفة"، وأن الرسوم البيانية التي نشرها حساب "SilencedSirs" مزيفة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الاحد، مسؤوليته عن "استهداف معسكر تدريب للواء غولاني الإسرائيلي في بنيامينا جنوب حيفا، وذلك بسرب من الطائرات المسيرة".
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "الهجوم على حيفا جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف النويري والبسطة في بيروت"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط 3 قتلى و67 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.
وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إصابة 25 جنديا، اثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".