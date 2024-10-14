https://sarabic.ae/20241014/هل-قتل-حزب-الله-رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-1093725726.html

هل حيد "حزب الله" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟

هل حيد "حزب الله" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟

سبوتنيك عربي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وعلى نطاق واسع، أنباء حول مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في أعقاب هجوم طائرة مسيرة... 14.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-14T06:14+0000

2024-10-14T06:14+0000

2024-10-14T06:14+0000

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093725569_0:4:1153:652_1920x0_80_0_0_490ca2998a2c721ee10b106645011407.jpg

وتم تداول أنباء مقتل هاليفي، سريعا، بعد الحادث الذي أسفر عن إصابة أكثر من 60 جنديا.وبدأت "تقارير اغتيال هاليفي" في الظهور على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من الحادث، إذ بدأت حسابات تضم أعدادا ضخمة من المتابعين، في مشاركة نظرياتهم بشأن مقتل هرتسي هاليفي.ونشرت الدكتورة أنستازيا ماريا لوبيس، وهي شخصية حسابها موثّق على منصة "إكس"، ولديها أكثر من مليون متابع، أن "مقتل هاليفي مؤكد"، بحسب قولها.كما نشر المعلق الأمريكي، جاكسون هينكل، على منصة "إكس"، أن هاليفي اغتيل، وفقا لتقارير غير مؤكدة.وأضاف هينكل، أن اغتيال هاليفي تم من خلال استخدام "طائرات بدون طيار من طراز "فرايبر-أوبتيك المتقدمة".بالإضافة إلى ذلك، نشر الحساب الموثّق "SilencedSirs"، صورة لرسوم بيانية، تُظهر كبار قادة الجيش والحكومة الإسرائيلية، مع علامة "إكس" حمراء كبيرة على وجه هاليفي، تظهر أسفل صورة هاليفي جملة "تم القضاء عليه".إلا أن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، خرجت لتؤكد أن أنباء مقتل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "غير صحيحة وشائعات مزيفة"، وأن الرسوم البيانية التي نشرها حساب "SilencedSirs" مزيفة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الاحد، مسؤوليته عن "استهداف معسكر تدريب للواء غولاني الإسرائيلي في بنيامينا جنوب حيفا، وذلك بسرب من الطائرات المسيرة".وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "الهجوم على حيفا جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف النويري والبسطة في بيروت"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط 3 قتلى و67 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إصابة 25 جنديا، اثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".

https://sarabic.ae/20241013/بعدما-استخدمها-حزب-الله-ضد-إسرائيل-ما-هي-المسيرات-الانقضاضية-1093721457.html

https://sarabic.ae/20241013/حزب-الله-يصدر-بيانا-بشأن-استهداف-معسكر-تدريب-للجيش-الإسرائيلي-في-حيفا---عاجل-1093718706.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان