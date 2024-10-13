https://sarabic.ae/20241013/حزب-الله-يصدر-بيانا-بشأن-استهداف-معسكر-تدريب-للجيش-الإسرائيلي-في-حيفا---عاجل-1093718706.html
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن استهداف معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي في حيفا
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن استهداف معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي في حيفا
سبوتنيك عربي
أول تعليق من "حزب الله" على استهداف معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي في حيفا
2024-10-13T18:11+0000
2024-10-13T18:11+0000
2024-10-13T18:35+0000
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وقال حزب الله، في بيان له، إن "الهجوم على حيفا جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف النويري والبسطة في بيروت"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، سقوط 3 قتلى و67 مصابا بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن "حزب الله شن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "هناك جنودا أصيبوا إثر قصف مكثف بصواريخ مضادة للدروع في جنوب لبنان في وقت سابق اليوم".وأضاف البيان أنه "خلال إجلاء جرحانا تقدمت دبابتان نحو موقع لليونيفيل عدة أمتار قبل أن تنسحبا من المكان"، مشيرا إلى أن النيران أطلقت خلال العملية لإجلاء جنودنا بأمان ولم تشكل العملية أي خطر على قوات حفظ السلام.في هذه الأثناء، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان له، أنه "هاجم بمسيرة انقضاضية قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت، وحقق إصابة مباشرة". وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إصابة 25 جنديا إثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".
https://sarabic.ae/20241013/اليونيفيل-دبابتان-تابعتان-للجيش-الإسرائيلي-دمرتا-البوابة-الرئيسية-لموقعنا-في-بلدة-رامية-جنوبي-لبنان-1093711635.html
https://sarabic.ae/20241013/نتنياهو-لغوتيريش-يجب-سحب-قوات-اليونيفيل-من-جنوب-لبنان-1093703643.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن استهداف معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي في حيفا
18:11 GMT 13.10.2024 (تم التحديث: 18:35 GMT 13.10.2024)
أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاحد، مسؤوليته عن "استهداف معسكر تدريب للواء غولاني الإسرائيلي في بنيامينا جنوب حيفا، وذلك بسرب من الطائرات المسيرة".
وقال حزب الله، في بيان له، إن "الهجوم على حيفا جاء رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف النويري والبسطة في بيروت"، مؤكدا أن "المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو الإسرائيلي وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، سقوط 3 قتلى و67 مصابا
بينهم 9 بحالة حرجة للغاية جراء انفجار طائرة مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة"، مشيرة إلى أن "المسيرة أطلقت صاروخا تجاه الموقع قبل انفجارها فيه".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير، مؤكدا أن سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في المنطقة البحرية الشمالية أطلقت من الأراضي اللبنانية.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن "حزب الله شن هجوما مزدوجا
بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له
، إن "هناك جنودا أصيبوا إثر قصف مكثف بصواريخ مضادة للدروع في جنوب لبنان في وقت سابق اليوم".
وأضاف البيان أنه "خلال إجلاء جرحانا تقدمت دبابتان نحو موقع لليونيفيل عدة أمتار قبل أن تنسحبا من المكان"، مشيرا إلى أن النيران أطلقت خلال العملية لإجلاء جنودنا بأمان ولم تشكل العملية أي خطر على قوات حفظ السلام.
في هذه الأثناء، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان له، أنه "هاجم بمسيرة انقضاضية قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت، وحقق إصابة مباشرة".
وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إصابة 25 جنديا
إثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".