https://sarabic.ae/20241013/حزب-الله-يشن-هجوما-بالمسيرات-والصواريخ-على-الحدود-وإسرائيل-تتحدث-عن-20-مصابا-في-حيفا-1093713905.html

"حزب الله" يشن هجوما بالمسيرات والصواريخ على الحدود... وإسرائيل تتحدث عن 20 مصابا في حيفا

"حزب الله" يشن هجوما بالمسيرات والصواريخ على الحدود... وإسرائيل تتحدث عن 20 مصابا في حيفا

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن "حزب الله شن هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ على شمال إسرائيل". 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T16:55+0000

2024-10-13T16:55+0000

2024-10-13T16:55+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "هناك جنودا أصيبوا إثر قصف مكثف بصواريخ مضادة للدروع في جنوب لبنان في وقت سابق اليوم".وأضاف البيان أنه "خلال إجلاء جرحانا تقدمت دبابتان نحو موقع لليونيفيل عدة أمتار قبل أن تنسحبا من المكان"، مشيرا إلى أن النيران أطلقت خلال العملية لإجلاء جنودنا بأمان ولم تشكل العملية أي خطر على قوات حفظ السلام. من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك 20 مصابا، بعضهم جروحه خطيرة، جراء سقوط طائرة مسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا، مشيرا إلى استدعاء مروحيات لإجلائهم.في هذه الأثناء، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان له، أنه "هاجم بمسيرة انقضاضية قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت، وحقق إصابة مباشرة".وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "إصابة 3 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إصابة 25 جنديا إثنان منهم بجروح خطيرة في معارك مختلفة داخل الأراضي اللبنانية.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن 25 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال معارك مختلفة بلبنان، 2 منهم بجروح مختلفة، و10 آخرين بجروح متوسطة. فيما أوضحت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات، وتم إبلاغ عائلاتهم.وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سحب الجنود الأمميين من مناطق القتال التي تشهد نشاطا لـ"حزب الله".

https://sarabic.ae/20241013/نتنياهو-لغوتيريش-يجب-سحب-قوات-اليونيفيل-من-جنوب-لبنان-1093703643.html

https://sarabic.ae/20241013/اليونيفيل-دبابتان-تابعتان-للجيش-الإسرائيلي-دمرتا-البوابة-الرئيسية-لموقعنا-في-بلدة-رامية-جنوبي-لبنان-1093711635.html

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