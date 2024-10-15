https://sarabic.ae/20241015/البنتاغون-يعترف-بمحدودية-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-وإسرائيل-1093799702.html
البنتاغون يعترف بمحدودية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل
البنتاغون يعترف بمحدودية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمدادات محدودة من المساعدات العسكرية للدول... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T19:32+0000
2024-10-15T19:32+0000
2024-10-15T19:32+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت المتحدثة: "احتياطياتنا ليست بلا نهاية، رأيت كيف طلبنا حزم مساعدات إضافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل".وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لكل من أوكرانيا وإسرائيل.وذكرت سينغ أن البنتاغون قرر إرسال عدة آلاف من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن، وإذا لزم الأمر، حماية إسرائيل.وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان: "بتوجيه من الرئيس، سمح وزير الدفاع لويد أوستن بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد" والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل".
https://sarabic.ae/20241013/البنتاغون-يعلن-إرسال-منظومة-دفاع-جوي-من-طراز-ثاد-والطاقم-المرتبط-بها-إلى-إسرائيل-1093713499.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
البنتاغون يعترف بمحدودية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل
أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمدادات محدودة من المساعدات العسكرية للدول الأخرى.
وقالت المتحدثة: "احتياطياتنا ليست بلا نهاية، رأيت كيف طلبنا حزم مساعدات إضافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل".
وأشارت سينغ إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية واجهت تحديات في إعادة بناء قاعدتها الصناعية الدفاعية.
وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لكل من أوكرانيا وإسرائيل.
وذكرت سينغ أن البنتاغون قرر إرسال عدة آلاف من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن، وإذا لزم الأمر، حماية إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم الأمريكي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز دفاعاتها الجوية ضد أي هجمات صاروخية إيرانية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان: "بتوجيه من الرئيس، سمح وزير الدفاع لويد أوستن بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد" والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل".