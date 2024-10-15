https://sarabic.ae/20241015/البنتاغون-يعترف-بمحدودية-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-لأوكرانيا-وإسرائيل-1093799702.html

البنتاغون يعترف بمحدودية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل

البنتاغون يعترف بمحدودية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمدادات محدودة من المساعدات العسكرية للدول... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T19:32+0000

2024-10-15T19:32+0000

2024-10-15T19:32+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وقالت المتحدثة: "احتياطياتنا ليست بلا نهاية، رأيت كيف طلبنا حزم مساعدات إضافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل".وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لكل من أوكرانيا وإسرائيل.وذكرت سينغ أن البنتاغون قرر إرسال عدة آلاف من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن، وإذا لزم الأمر، حماية إسرائيل.وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان: "بتوجيه من الرئيس، سمح وزير الدفاع لويد أوستن بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد" والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل".

https://sarabic.ae/20241013/البنتاغون-يعلن-إرسال-منظومة-دفاع-جوي-من-طراز-ثاد-والطاقم-المرتبط-بها-إلى-إسرائيل-1093713499.html

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