الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في شمالي قطاع غزة

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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
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مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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مرايا العلوم
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مدار الليل والنهار
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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عرب بوينت بودكاست
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خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
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https://sarabic.ae/20241015/الجزائر-تدعو-إلى-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-حول-الوضع-في-شمالي-قطاع-غزة-1093801185.html
الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في شمالي قطاع غزة
الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في شمالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
دعت الجزائر، أمس الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمالي قطاع غزة. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T21:29+0000
2024-10-15T21:29+0000
الجزائر
غزة
قطاع غزة
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الجزائر - سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن "الجزائر دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمالي قطاع غزة".ولليوم الـ 11 على التوالي تستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق، وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر الجاري.يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين؛ فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر 2023، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20240924/الجنرالات-وخطط-أخرى-ما-خطورة-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-السكان-من-شمال-قطاع-غزة؟-1093067084.html
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الجزائر, غزة, قطاع غزة
الجزائر, غزة, قطاع غزة

الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في شمالي قطاع غزة

21:29 GMT 15.10.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© POOL
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تابعنا عبر
دعت الجزائر، أمس الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمالي قطاع غزة.
الجزائر - سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن "الجزائر دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمالي قطاع غزة".
مشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
"الجنرالات" وخطط أخرى.. ما خطورة تصريحات نتنياهو بشأن تهجير السكان من شمال قطاع غزة؟
24 سبتمبر, 17:47 GMT
ولليوم الـ 11 على التوالي تستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق، وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر الجاري.
يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين؛ فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر 2023، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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Дым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:06 GMT
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