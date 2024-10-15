https://sarabic.ae/20241015/الجزائر-تدعو-إلى-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-حول-الوضع-في-شمالي-قطاع-غزة-1093801185.html

الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في شمالي قطاع غزة

الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في شمالي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

دعت الجزائر، أمس الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمالي قطاع غزة. 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T21:29+0000

2024-10-15T21:29+0000

2024-10-15T21:29+0000

الجزائر

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg

الجزائر - سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن "الجزائر دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمالي قطاع غزة".ولليوم الـ 11 على التوالي تستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق، وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر الجاري.يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين؛ فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر 2023، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240924/الجنرالات-وخطط-أخرى-ما-خطورة-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-السكان-من-شمال-قطاع-غزة؟-1093067084.html

الجزائر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, غزة, قطاع غزة