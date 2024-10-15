الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تفاقم خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241015/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-هي-الدولة-الوحيدة-التي-تفاقم-خطر-الصراع-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1093802284.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تفاقم خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تفاقم خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تزيد من خطر الصراع في شبه الجزيرة... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T23:00+0000
2024-10-16T04:05+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "الأسلوب الأمريكي الكلاسيكي: استثارة تصعيد الوضع وإلقاء اللوم على المتورطين قسرًا في كل شيء.. الدولة الوحيدة التي تزيد بالفعل من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الولايات المتحدة، فهي تنتظر بفارغ الصبر بل تحلم برؤية المنطقة هنا تحترق أيضًا".كما أشارت زاخاروفا إلى أن سيئول وطوكيو، وهما "النقطتان الأمنيتان الحاسمتان في المنطقة"، تخضعان لضغوط أمريكية قوية، مما يجعلهما "تفتقدان إلى الإرادة للتخلص من نير العبودية المتمثل في التلاعب الأمريكي بهما".وتهدف هذه الاتفاقية إلى أن تحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين، التي وُقّعت في 9 فبراير/ شباط 2000. وستكون مدة المعاهدة الجديدة غير محدودة وستدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليها.
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تفاقم خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية

23:00 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 04:05 GMT 16.10.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تزيد من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "الأسلوب الأمريكي الكلاسيكي: استثارة تصعيد الوضع وإلقاء اللوم على المتورطين قسرًا في كل شيء.. الدولة الوحيدة التي تزيد بالفعل من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الولايات المتحدة، فهي تنتظر بفارغ الصبر بل تحلم برؤية المنطقة هنا تحترق أيضًا".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
بوتين يقدم لمجلس الدوما مشروعا لتصديق معاهدة شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية
14 أكتوبر, 19:18 GMT
كما أشارت زاخاروفا إلى أن سيئول وطوكيو، وهما "النقطتان الأمنيتان الحاسمتان في المنطقة"، تخضعان لضغوط أمريكية قوية، مما يجعلهما "تفتقدان إلى الإرادة للتخلص من نير العبودية المتمثل في التلاعب الأمريكي بهما".

وفي سياق متصل، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى مجلس الدوما مشروع قانون معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية، للتصديق عليه. وينص المشروع على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، الموقّعة في بيونغ يانغ، في 19 يونيو (حزيران) 2024".

وتهدف هذه الاتفاقية إلى أن تحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين، التي وُقّعت في 9 فبراير/ شباط 2000. وستكون مدة المعاهدة الجديدة غير محدودة وستدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:07 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала