https://sarabic.ae/20241015/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-هي-الدولة-الوحيدة-التي-تفاقم-خطر-الصراع-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1093802284.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تفاقم خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تفاقم خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تزيد من خطر الصراع في شبه الجزيرة... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T23:00+0000
2024-10-15T23:00+0000
2024-10-16T04:05+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "الأسلوب الأمريكي الكلاسيكي: استثارة تصعيد الوضع وإلقاء اللوم على المتورطين قسرًا في كل شيء.. الدولة الوحيدة التي تزيد بالفعل من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الولايات المتحدة، فهي تنتظر بفارغ الصبر بل تحلم برؤية المنطقة هنا تحترق أيضًا".كما أشارت زاخاروفا إلى أن سيئول وطوكيو، وهما "النقطتان الأمنيتان الحاسمتان في المنطقة"، تخضعان لضغوط أمريكية قوية، مما يجعلهما "تفتقدان إلى الإرادة للتخلص من نير العبودية المتمثل في التلاعب الأمريكي بهما".وتهدف هذه الاتفاقية إلى أن تحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين، التي وُقّعت في 9 فبراير/ شباط 2000. وستكون مدة المعاهدة الجديدة غير محدودة وستدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليها.
https://sarabic.ae/20241014/بوتين-يقدم-لمجلس-الدوما-مشروعا-لتصديق-معاهدة-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1093756405.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تفاقم خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية
23:00 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 04:05 GMT 16.10.2024)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تزيد من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية.
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "الأسلوب الأمريكي الكلاسيكي: استثارة تصعيد الوضع وإلقاء اللوم على المتورطين قسرًا في كل شيء.. الدولة الوحيدة التي تزيد بالفعل من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الولايات المتحدة، فهي تنتظر بفارغ الصبر بل تحلم برؤية المنطقة هنا تحترق أيضًا".
كما أشارت زاخاروفا إلى أن سيئول وطوكيو، وهما "النقطتان الأمنيتان الحاسمتان في المنطقة"، تخضعان لضغوط أمريكية قوية، مما يجعلهما "تفتقدان إلى الإرادة للتخلص من نير العبودية المتمثل في التلاعب الأمريكي بهما".
وفي سياق متصل، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى مجلس الدوما مشروع قانون معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية، للتصديق عليه. وينص المشروع على "التصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، الموقّعة في بيونغ يانغ، في 19 يونيو (حزيران) 2024".
وتهدف هذه الاتفاقية إلى أن تحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين، التي وُقّعت في 9 فبراير/ شباط 2000. وستكون مدة المعاهدة الجديدة غير محدودة وستدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليها.