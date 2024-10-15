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بعد تسريبها.. أمريكا تؤكد بعثها رسالة تحذير إلى إسرائيل بشأن قطع المساعدات الأمنية عنها
بعد تسريبها.. أمريكا تؤكد بعثها رسالة تحذير إلى إسرائيل بشأن قطع المساعدات الأمنية عنها
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمريكا أرسلت رسالة تحذير إلى إسرائيل، بشأن وقفها المساعدات الأمنية لها، ما لم تهتم بالوضع الإنساني في... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T18:42+0000
2024-10-15T18:42+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن كلا من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، بعثا تلك الرسالة، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والتي يحذران فيها إسرائيل من أن استمرار المساعدات الأمنية الأمريكية سيكون في خطر، إذا لم يتم إجراء تغييرات كبيرة لتحسين الأزمة الإنسانية في غزة في غضون 30 يوم.وأوضح ميلر، أن الرسالة كانت مراسلة خاصة، لم تكن أمريكا تخطط لنشرها، لكنه كان على استعداد لتأكيد الرسالة ووضعها في سياقها الآن بعد أن تم تسريبها، ملمحًا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا وراء نشرها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف ميلر في تصريحات للصحفيين، في إفادة صحفية منتظمة، أن أمريكا تعلم أنه من الممكن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن العقبات البيروقراطية واللوجستية يمكن التغلب عليها.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل ونحو 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241012/الأردن-على-البلدان-التي-تريد-إنهاء-التصعيد-التوقف-عن-تزويد-إسرائيل-بالأسلحة--1093679139.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن

بعد تسريبها.. أمريكا تؤكد بعثها رسالة تحذير إلى إسرائيل بشأن قطع المساعدات الأمنية عنها

18:42 GMT 15.10.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمريكا أرسلت رسالة تحذير إلى إسرائيل، بشأن وقفها المساعدات الأمنية لها، ما لم تهتم بالوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن كلا من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، بعثا تلك الرسالة، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والتي يحذران فيها إسرائيل من أن استمرار المساعدات الأمنية الأمريكية سيكون في خطر، إذا لم يتم إجراء تغييرات كبيرة لتحسين الأزمة الإنسانية في غزة في غضون 30 يوم.
وأوضح ميلر، أن الرسالة كانت مراسلة خاصة، لم تكن أمريكا تخطط لنشرها، لكنه كان على استعداد لتأكيد الرسالة ووضعها في سياقها الآن بعد أن تم تسريبها، ملمحًا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا وراء نشرها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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وأضاف ميلر في تصريحات للصحفيين، في إفادة صحفية منتظمة، أن أمريكا تعلم أنه من الممكن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن العقبات البيروقراطية واللوجستية يمكن التغلب عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من التغييرات من قبل حكومة إسرائيل"، مضيفا أن "هناك آثارا بموجب القانون الأمريكي، وتأمل واشنطن أن تجري إسرائيل التغييرات الموضحة في الرسالة".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل ونحو 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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