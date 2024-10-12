https://sarabic.ae/20241012/الأردن-على-البلدان-التي-تريد-إنهاء-التصعيد-التوقف-عن-تزويد-إسرائيل-بالأسلحة--1093679139.html

الأردن: على البلدان التي تريد إنهاء التصعيد التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة

الأردن: على البلدان التي تريد إنهاء التصعيد التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إنه يجب إجبار إسرائيل على إنهاء حروبها غير القانونية على الفور وإلا ستجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

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وأضاف في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن على البلدان التي تريد إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير أن تتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.وشدد على أنه لن تتوقف إسرائيل عن جرائمها في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين.وأكد أنه لم يكن بوسع الإسرائيليين شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الحصانة التي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم بها، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم، متابعًا: "ما كانت إسرائيل لتتمكن من شن كل هذه الاعتداءات لولا الإفلات من العقاب".وبيّن أنه "بعد مرور عام على الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحفيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأفراد قوات اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته".وقال الصفدي إنه "يتعين عليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل، وأن يحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها. ويتعين على البلدان التي تريد حقا وضع حد للتصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف على الفور عن إمداد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها".وأشار إلى أنه لا بد من سنّ الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور. وإلا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.

https://sarabic.ae/20241011/131-مليون-دولار-في-الطريق-إلى-الأردن-بعد-اتفاق-جديد-مع-صندوق-النقد-1093632102.html

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