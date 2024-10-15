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https://sarabic.ae/20241015/رسائل-أمريكية-شديدة-اللهجة-لإيران-أي-محاولة-لاغتيال-ترامب-ستعتبر-فعلا-حربيا-1093779609.html
رسائل أمريكية شديدة اللهجة لإيران: أي محاولة لاغتيال ترامب ستعتبر فعلا حربيا
رسائل أمريكية شديدة اللهجة لإيران: أي محاولة لاغتيال ترامب ستعتبر فعلا حربيا
سبوتنيك عربي
حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إيران من "أي مؤامرة قد تقدم طهران على تنفيذها ضد دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T12:44+0000
2024-10-15T12:44+0000
جو بايدن
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
محاولة اغتيال
اغتيال
إيران
أخبار إيران
العالم
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وادّعى مسؤول أمريكي أن "أي محاولة من إيران لاغتيال الرئيس السابق ترامب، ستعتبر فعلا حربيا".وأكد المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، وفق ما نشرته وسائل إعلام غربية، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اطلاع دائم بشأن التهديدات التي يتعرض لها ترامب".وبحسب المسؤول الأمريكي، أرسل كبار المسؤولين الأمريكيين رسالة إلى طهران مفادها أنه "عليها وقف كل المؤامرات ضد ترامب والمسؤولين الأمريكيين السابقين"، كما ذكر المسؤول أنه "تم إبلاغ الإيرانيين أن واشنطن ستعتبر أي محاولة لاغتيال الرئيس السابق فعلًا حربيًا".وتنفي إيران، جملة وتفصيلا، الادعاءات الأمريكية، ويأتي ذلك وسط أنباء عن استعدادات إسرائيلية لشن ضربة على أهداف إيرانية، ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي نفذته طهران، بداية الشهر الجاري.
https://sarabic.ae/20241014/ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-تعلن-إحباط-محاولة-ثالثة-لاغتيال-ترامب-1093724358.html
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جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, محاولة اغتيال, اغتيال, إيران, أخبار إيران, العالم
جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, محاولة اغتيال, اغتيال, إيران, أخبار إيران, العالم

رسائل أمريكية شديدة اللهجة لإيران: أي محاولة لاغتيال ترامب ستعتبر فعلا حربيا

12:44 GMT 15.10.2024
© AP Photo / JIM WATSONالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / JIM WATSON
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حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إيران من "أي مؤامرة قد تقدم طهران على تنفيذها ضد دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية 2024".
وادّعى مسؤول أمريكي أن "أي محاولة من إيران لاغتيال الرئيس السابق ترامب، ستعتبر فعلا حربيا".
وأكد المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، وفق ما نشرته وسائل إعلام غربية، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اطلاع دائم بشأن التهديدات التي يتعرض لها ترامب".
وبحسب المسؤول الأمريكي، أرسل كبار المسؤولين الأمريكيين رسالة إلى طهران مفادها أنه "عليها وقف كل المؤامرات ضد ترامب والمسؤولين الأمريكيين السابقين"، كما ذكر المسؤول أنه "تم إبلاغ الإيرانيين أن واشنطن ستعتبر أي محاولة لاغتيال الرئيس السابق فعلًا حربيًا".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن إحباط محاولة ثالثة لاغتيال ترامب
أمس, 04:27 GMT
وتنفي إيران، جملة وتفصيلا، الادعاءات الأمريكية، ويأتي ذلك وسط أنباء عن استعدادات إسرائيلية لشن ضربة على أهداف إيرانية، ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي نفذته طهران، بداية الشهر الجاري.
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