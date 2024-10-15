https://sarabic.ae/20241015/شرارة-الحياة-ومراوغات-الذكاء-الاصطناعي-ولغز-ألزهايمر-في-الشباب-1093797380.html

شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "ألزهايمر" في الشباب

شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "ألزهايمر" في الشباب

سبوتنيك عربي

العلماء يصممون "معيار ذكاء اصطناعي عام" جديدا، يشير إلى ما إذا كان أي نموذج ذكاء اصطناعي مستقبلي يمكن أن يسبب "ضررا كارثيا"، وماذا نعرف عن الحالة الصعبة... 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T17:25+0000

2024-10-15T17:25+0000

2024-10-15T17:25+0000

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شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "زهايمر" في الشباب سبوتنيك عربي شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "زهايمر" في الشباب

كما اكتشف العلماء كيف يمكن للجزيئات المعقدة أن تستقر لتشعل شرارة بدء الحياة على الأرض.. والأجرام التي قد تستضيف حياة تواجه تهديدا مدمرا.نص الحلقة:- تبدو النجوم المعروفة باسم "الأقزام الحمراء"، وكأنها معتدلة إلى حد ما وغير خطرة.هذه النجوم أكثر برودة بشكل ملحوظ من شمسنا، وكما يوحي اسمها، فهي أيضا شائعة وصغيرة نسبيا، من حيث الكتلة ومساحة السطح.- كان العثور على نوع من الاستقرار للجزيئات المعقدة شديدة التفاعل خطوة ضرورية نحو بدء الحياة على الأرض، يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا للتو كيف بدأت هذه الجزيئات في البقاء سليمة لأول مرة وشعلة الرحلة نحو الكائنات الحية.لم نتمكن من تفسير كيف التصقت الجزيئات البسيطة التي كانت تطفو في المياه البدائية للأرض المبكرة ببعضها بعضا لفترة كافية لتشكيل شيء معقد مثل الحمض النووي الريبي.لذلك، ابتكر الباحثون ظروفا تتناسب مع الأرض القديمة في مختبرهم. ركزوا على وحدات تشبه الحمض النووي الريبي، وهي مكونات كيميائية اصطناعية تتحد مع بعضها في تركيبات مختلفة لإنشاء سلاسل متطورة من المعلومات، تماماً مثل مادتنا الوراثية الخاصة.- تظهر دراسة، أن مرض "ألزهايمر" لا يتبع مسارا واحدا، وهو أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد، ويظهر عبر العديد من الطرق ذات التأثيرات المتفاوتة.- صمم علماء معيارا، وهو عبارة عن مجموعة من 75 اختبارا صعبا للغاية، يمكنها تقييم ما إذا كان الذكاء الاصطناعي المتقدم في المستقبل قادراً على تعديل الكود الخاص به وتحسين نفسه وقدراته دون تعليمات بشرية، ومدى احتمالية أن يكون كارثيا!

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