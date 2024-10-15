شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "ألزهايمر" في الشباب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20241015/شرارة-الحياة-ومراوغات-الذكاء-الاصطناعي-ولغز-ألزهايمر-في-الشباب-1093797380.html
شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "ألزهايمر" في الشباب
شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "ألزهايمر" في الشباب
سبوتنيك عربي
العلماء يصممون "معيار ذكاء اصطناعي عام" جديدا، يشير إلى ما إذا كان أي نموذج ذكاء اصطناعي مستقبلي يمكن أن يسبب "ضررا كارثيا"، وماذا نعرف عن الحالة الصعبة... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T17:25+0000
2024-10-15T17:25+0000
راديو
مرايا العلوم
الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093797090_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_15619366a184d1febfa6fd5f5e160e3f.png
شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "زهايمر" في الشباب
سبوتنيك عربي
شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "زهايمر" في الشباب
كما اكتشف العلماء كيف يمكن للجزيئات المعقدة أن تستقر لتشعل شرارة بدء الحياة على الأرض.. والأجرام التي قد تستضيف حياة تواجه تهديدا مدمرا.نص الحلقة:- تبدو النجوم المعروفة باسم "الأقزام الحمراء"، وكأنها معتدلة إلى حد ما وغير خطرة.هذه النجوم أكثر برودة بشكل ملحوظ من شمسنا، وكما يوحي اسمها، فهي أيضا شائعة وصغيرة نسبيا، من حيث الكتلة ومساحة السطح.- كان العثور على نوع من الاستقرار للجزيئات المعقدة شديدة التفاعل خطوة ضرورية نحو بدء الحياة على الأرض، يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا للتو كيف بدأت هذه الجزيئات في البقاء سليمة لأول مرة وشعلة الرحلة نحو الكائنات الحية.لم نتمكن من تفسير كيف التصقت الجزيئات البسيطة التي كانت تطفو في المياه البدائية للأرض المبكرة ببعضها بعضا لفترة كافية لتشكيل شيء معقد مثل الحمض النووي الريبي.لذلك، ابتكر الباحثون ظروفا تتناسب مع الأرض القديمة في مختبرهم. ركزوا على وحدات تشبه الحمض النووي الريبي، وهي مكونات كيميائية اصطناعية تتحد مع بعضها في تركيبات مختلفة لإنشاء سلاسل متطورة من المعلومات، تماماً مثل مادتنا الوراثية الخاصة.- تظهر دراسة، أن مرض "ألزهايمر" لا يتبع مسارا واحدا، وهو أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد، ويظهر عبر العديد من الطرق ذات التأثيرات المتفاوتة.- صمم علماء معيارا، وهو عبارة عن مجموعة من 75 اختبارا صعبا للغاية، يمكنها تقييم ما إذا كان الذكاء الاصطناعي المتقدم في المستقبل قادراً على تعديل الكود الخاص به وتحسين نفسه وقدراته دون تعليمات بشرية، ومدى احتمالية أن يكون كارثيا!
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093797090_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_98dba5ada934d3698db4c0643b2e49f7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مرايا العلوم, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي, аудио
مرايا العلوم, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي, аудио

شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "ألزهايمر" في الشباب

17:25 GMT 15.10.2024
راديو
شرارة الحياة ومراوغات "الذكاء الاصطناعي" ولغز "زهايمر" في الشباب
تابعنا عبر
العلماء يصممون "معيار ذكاء اصطناعي عام" جديدا، يشير إلى ما إذا كان أي نموذج ذكاء اصطناعي مستقبلي يمكن أن يسبب "ضررا كارثيا"، وماذا نعرف عن الحالة الصعبة والمحزنة لأصغر شخص تم تشخيصه على الإطلاق بمرض "ألزهايمر".
كما اكتشف العلماء كيف يمكن للجزيئات المعقدة أن تستقر لتشعل شرارة بدء الحياة على الأرض.. والأجرام التي قد تستضيف حياة تواجه تهديدا مدمرا.
نص الحلقة:
- تبدو النجوم المعروفة باسم "الأقزام الحمراء"، وكأنها معتدلة إلى حد ما وغير خطرة.
هذه النجوم أكثر برودة بشكل ملحوظ من شمسنا، وكما يوحي اسمها، فهي أيضا شائعة وصغيرة نسبيا، من حيث الكتلة ومساحة السطح.

ونظرا لدرجات حرارتها المنخفضة نسبيا، فإنها تحرق وقودها ببطء، مما يعني أن عمرها طويل جدا، ومع ذلك، فإن "الأقزام الحمراء" لديها عادة مؤسفة واحدة: مقارنة بأبناء عمومتها الأكبر حجما، فإنها تنتج الكثير من التوهجات النجمية التي ربما تكون أكثر خطورة بكثير مما كنا نعتقد.

- كان العثور على نوع من الاستقرار للجزيئات المعقدة شديدة التفاعل خطوة ضرورية نحو بدء الحياة على الأرض، يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا للتو كيف بدأت هذه الجزيئات في البقاء سليمة لأول مرة وشعلة الرحلة نحو الكائنات الحية.
لم نتمكن من تفسير كيف التصقت الجزيئات البسيطة التي كانت تطفو في المياه البدائية للأرض المبكرة ببعضها بعضا لفترة كافية لتشكيل شيء معقد مثل الحمض النووي الريبي.
لذلك، ابتكر الباحثون ظروفا تتناسب مع الأرض القديمة في مختبرهم. ركزوا على وحدات تشبه الحمض النووي الريبي، وهي مكونات كيميائية اصطناعية تتحد مع بعضها في تركيبات مختلفة لإنشاء سلاسل متطورة من المعلومات، تماماً مثل مادتنا الوراثية الخاصة.
- تظهر دراسة، أن مرض "ألزهايمر" لا يتبع مسارا واحدا، وهو أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد، ويظهر عبر العديد من الطرق ذات التأثيرات المتفاوتة.

لذلك، يقول علماء الأعصاب إن الدراسات المستقبلية يجب أن تركز على الحالات المبكرة لتحسين فهمنا لفقدان الذاكرة بشكل أكبر، كما أن استكشاف ألغاز وأسرار حالات الشباب المصابين بمرض "ألزهايمر" قد يصبح أحد أكثر الأسئلة العلمية تحديا في المستقبل.

- صمم علماء معيارا، وهو عبارة عن مجموعة من 75 اختبارا صعبا للغاية، يمكنها تقييم ما إذا كان الذكاء الاصطناعي المتقدم في المستقبل قادراً على تعديل الكود الخاص به وتحسين نفسه وقدراته دون تعليمات بشرية، ومدى احتمالية أن يكون كارثيا!
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала