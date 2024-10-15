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ماكرون يذكر نتنياهو كيف تم إنشاء إسرائيل
ماكرون يذكر نتنياهو كيف تم إنشاء إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجب ألا ينسى أن بلاده "أُنشئت بمرسوم من الأمم المتحدة". 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T18:56+0000
2024-10-15T18:56+0000
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وقال ماكرون بعد استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس إلى وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء: "على السيد نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، وبالتالي عليه ألا ينتهك مراسيم الأمم المتحدة"، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 لدعم تقسيم فلسطين إلى دولتين عربيتين ويهوديتين مستقلتين.وفي وقت لاحق، وصف ماكرون الهجوم الإسرائيلي على مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بأنه "غير مقبول على الإطلاق".وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل ونحو 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فرنسا
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فرنسا

ماكرون يذكر نتنياهو كيف تم إنشاء إسرائيل

18:56 GMT 15.10.2024
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Manon Cruz
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أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجب ألا ينسى أن بلاده "أُنشئت بمرسوم من الأمم المتحدة".
وقال ماكرون بعد استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس إلى وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء: "على السيد نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، وبالتالي عليه ألا ينتهك مراسيم الأمم المتحدة"، في إشارة إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 لدعم تقسيم فلسطين إلى دولتين عربيتين ويهوديتين مستقلتين.

ونشأت التوترات بين فرنسا وإسرائيل بعد أن دعا ماكرون إلى وقف توريد الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم للقتال في قطاع غزة، واصفا مثل هذه الخطوة بأنها أولوية لحل الوضع في المنطقة، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
بعد تسريبها.. أمريكا تؤكد بعثها رسالة تحذير إلى إسرائيل بشأن قطع المساعدات الأمنية عنها
18:42 GMT
وفي وقت لاحق، وصف ماكرون الهجوم الإسرائيلي على مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف أن فرنسا "لن تتسامح" مع المزيد من الهجمات على قوات حفظ السلام، مشيرا إلى أن 700 جندي فرنسي يخدمون في صفوف اليونيفيل.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل ونحو 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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