https://sarabic.ae/20241016/إعلام-إسرائيل-وعدت-بتحسين-الأوضاع-الإنسانية-في-غزة-1093839140.html
إعلام: إسرائيل وعدت بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة
إعلام: إسرائيل وعدت بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب إنذار نهائي بشأن إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، "وعدوا بتحسين الوضع الإنساني في قطاع... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T17:21+0000
2024-10-16T17:21+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يؤكد المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل ستتحرك بسرعة لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة بسبب الإنذار الذي وجهته إدارة بايدن".وتأتي الرسالة الأمريكية وسط القرار الأمريكي الأخير بنشر بطارية من أنظمة الدفاع الصاروخي "ثاد" على ارتفاعات عالية وأنظمة اعتراض صاروخية عبر الغلاف الجوي في إسرائيل، والتي سيتم تشغيلها وصيانتها من قبل الجيش الأمريكي.وقد اتُهمت إسرائيل مرارا بعرقلة إيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة وفرض قيود صارمة على نقل الإمدادات الإنسانية.وفي وقت سابق من اليوم، صرح الجيش الإسرائيلي بأنه بـ"النيابة عن الأردن" نقل 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، قائلا إن ذلك يأتي "في إطار الالتزام بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة".وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، عن عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-نقل-50-شاحنة-محملة-بالمساعدات-إلى-شمال-غزة-نيابة-عن-الأردن-1093835122.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
إعلام: إسرائيل وعدت بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة
17:21 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 17:33 GMT 16.10.2024)
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب إنذار نهائي بشأن إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، "وعدوا بتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة بسرعة".
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يؤكد المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل ستتحرك بسرعة لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة بسبب الإنذار الذي وجهته إدارة بايدن".
ووفقا لأحد المسؤولين الإسرائيليين، فإن إسرائيل سوف "تستجيب لمخاوف" زملائها الأمريكيين.
وتأتي الرسالة الأمريكية وسط القرار الأمريكي الأخير بنشر بطارية من أنظمة الدفاع الصاروخي "ثاد" على ارتفاعات عالية وأنظمة اعتراض صاروخية عبر الغلاف الجوي في إسرائيل، والتي سيتم تشغيلها وصيانتها من قبل الجيش الأمريكي.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أرسلا رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير التخطيط الاستراتيجي، رون ديرمر، يهددان فيها بفرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم يتم حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة خلال شهر واحد.
وقد اتُهمت إسرائيل مرارا بعرقلة إيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة وفرض قيود صارمة على نقل الإمدادات الإنسانية.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الجيش الإسرائيلي بأنه بـ"النيابة عن الأردن" نقل 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية
إلى شمال قطاع غزة، قائلا إن ذلك يأتي "في إطار الالتزام بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة".
يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين؛ فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، عن عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.