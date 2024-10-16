https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-نقل-50-شاحنة-محملة-بالمساعدات-إلى-شمال-غزة-نيابة-عن-الأردن-1093835122.html
الجيش الإسرائيلي يعلن نقل 50 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمال غزة نيابة عن الأردن
الجيش الإسرائيلي يعلن نقل 50 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمال غزة نيابة عن الأردن
سبوتنيك عربي
صرح الجيش الإسرائيلي بأنه بـ"النيابة عن الأردن" نقل 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، قائلا إن ذلك يأتي "في إطار الالتزام بنقل المساعدات... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T15:21+0000
2024-10-16T15:21+0000
2024-10-16T15:21+0000
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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء: "بناء على إيعاز المستوى السياسي نقلت اليوم الأربعاء 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والماء والمعدات الطبية المخصصة لمراكز الإيواء بالنيابة عن الأردن إلى شمال قطاع غزة عن طريق معبر الجسر اللنبي إلى معبر "إيرز الغرب".وأضاف البيان أن "كافة المساعدات نقلت بعد خضوعها لتفتيش أمني صارم".وفي ذات السياق أفادت وسائل إعلام أردنية بعبور 50 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمالي القطاع.وأشارت إلى أنه تم تسيير هذه المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في تصريح لقناة "المملكة"، إن "الهيئة وبرغم الظروف الراهنة والصعوبات الدائرة لم تتوقف عن إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإغاثية لأهلنا في غزة".وأضاف: "هناك صعوبات كبيرة في تأمين المساعدات للقطاع في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي" مبينا أن "العمل مستمر لإرسال قوافل مساعدات جديدة الأسبوع المقبل إلى شمال غزة وباقي مناطق القطاع".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن نقل 50 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمال غزة نيابة عن الأردن
صرح الجيش الإسرائيلي بأنه بـ"النيابة عن الأردن" نقل 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، قائلا إن ذلك يأتي "في إطار الالتزام بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأوضح الجيش الإسرائيلي
في بيان اليوم الأربعاء: "بناء على إيعاز المستوى السياسي نقلت اليوم الأربعاء 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والماء والمعدات الطبية المخصصة لمراكز الإيواء بالنيابة عن الأردن إلى شمال قطاع غزة عن طريق معبر الجسر اللنبي إلى معبر "إيرز الغرب".
وأضاف البيان أن "كافة المساعدات نقلت بعد خضوعها لتفتيش أمني صارم".
وفي ذات السياق أفادت وسائل إعلام أردنية بعبور 50 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمالي القطاع
.
وأشارت إلى أنه تم تسيير هذه المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في تصريح لقناة "المملكة"، إن "الهيئة وبرغم الظروف الراهنة والصعوبات الدائرة لم تتوقف عن إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإغاثية لأهلنا في غزة".
وأضاف: "هناك صعوبات كبيرة في تأمين المساعدات للقطاع في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي" مبينا أن "العمل مستمر لإرسال قوافل مساعدات جديدة الأسبوع المقبل إلى شمال غزة وباقي مناطق القطاع".