https://sarabic.ae/20241016/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تؤيد-قصف-المدنيين-في-غزة-بشرط-1093827951.html
وزيرة الخارجية الألمانية تؤيد قصف المدنيين في غزة "بشرط"
وزيرة الخارجية الألمانية تؤيد قصف المدنيين في غزة "بشرط"
سبوتنيك عربي
ترى وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن لإسرائيل الحق في قصف المناطق التي يعيش فيها المدنيون إذا كان فيها "إرهابيون". 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T11:28+0000
2024-10-16T11:28+0000
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وفي تصريحات صادمة، أثارت غضبا وانتقادات واسعة، خاطبت الوزيرة برلمان بلادها قائلة إنه يمكن لإسرائيل أن تقصف المواقع المدنية لحماية نفسها.وأضافت أن حق الدفاع عن النفس "لا يعني مهاجمة الإرهابيين بل تدميرهم"، لافتة إلى أنه "عندما يختبئ عناصر حماس بين الناس وخلف المدارس، فإن الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية لأن الإرهابيين ينتهكونها".واعتبرت أن "أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين" بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا، فهي ليست مسألة حزبية.وفي الوقت ذاته، قالت الوزيرة الألمانية إنها تبذل جهودا يومية لضمان وصول المساعدات إلى غزة.وتابعت: "هناك أمر واضح، وهو أن إسرائيل لا يمكنها أن تتمتع بالسلام الدائم إذا لم يكن ذلك متاحا لجيرانها الفلسطينيين".وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سباستيان فيشر، إن بلاده لا تعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241010/شولتس-ألمانيا-تعتزم-إرسال-المزيد-من-الأسلحة-إلى-إسرائيل-قريبا-1093621553.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة
وزيرة الخارجية الألمانية تؤيد قصف المدنيين في غزة "بشرط"
ترى وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن لإسرائيل الحق في قصف المناطق التي يعيش فيها المدنيون إذا كان فيها "إرهابيون".
وفي تصريحات صادمة، أثارت غضبا وانتقادات واسعة، خاطبت الوزيرة برلمان بلادها قائلة إنه يمكن لإسرائيل أن تقصف المواقع المدنية لحماية نفسها.
وأضافت أن حق الدفاع عن النفس "لا يعني مهاجمة الإرهابيين بل تدميرهم"، لافتة إلى أنه "عندما يختبئ عناصر حماس بين الناس وخلف المدارس، فإن الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية لأن الإرهابيين ينتهكونها".
وقالت: "أوضحت في الأمم المتحدة أن المواقع المدنية قد تخسر وضعها المحمي، إذا أساء الإرهابيون استخدام هذا الوضع".
واعتبرت أن "أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين
" بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا، فهي ليست مسألة حزبية.
وفي الوقت ذاته، قالت الوزيرة الألمانية إنها تبذل جهودا يومية لضمان وصول المساعدات إلى غزة.
وتابعت: "هناك أمر واضح، وهو أن إسرائيل لا يمكنها أن تتمتع بالسلام الدائم إذا لم يكن ذلك متاحا لجيرانها الفلسطينيين".
وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سباستيان فيشر، إن بلاده لا تعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية
ضد الفلسطينيين خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة.