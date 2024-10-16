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إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T00:24+0000
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روما - سبوتنيك. وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي، عشية قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 17- 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قائلة: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر (2023)، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة، قبل 7 أكتوبر (2023)".وأضافت ميلوني أن "موقف إيطاليا أكثر صرامة وتقييدًا من تلك التي يطبقها شركاؤها فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا".وأكدت أن "إيطاليا ستواصل تقييم التراخيص الجديدة حالة بحالة".كما أشارت إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، تراجع التراخيص القديمة وتتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية".
https://sarabic.ae/20241015/ماكرون-يذكر-نتنياهو-كيف-تم-إنشاء-إسرائيل-1093799077.html
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إيطاليا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيطاليا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

00:24 GMT 16.10.2024 (تم التحديث: 04:13 GMT 16.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة من بلادها إلى إسرائيل.
روما - سبوتنيك. وأوضحت ميلوني، خلال حديثها في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي، عشية قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 17- 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قائلة: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علّقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل، ولم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر (2023)، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة، قبل 7 أكتوبر (2023)".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
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وأضافت ميلوني أن "موقف إيطاليا أكثر صرامة وتقييدًا من تلك التي يطبقها شركاؤها فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا".
وأكدت أن "إيطاليا ستواصل تقييم التراخيص الجديدة حالة بحالة".
كما أشارت إلى أن بلادها، إلى جانب التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، تراجع التراخيص القديمة وتتخذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية".
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