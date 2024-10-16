https://sarabic.ae/20241016/اقتباس-مثير-على-لسان-بايدن-بماذا-شتم-نتنياهو-خلف-الكواليس-1093839314.html

اقتباس مثير على لسان بايدن.. بماذا شتم نتنياهو خلف الكواليس؟

اقتباس مثير على لسان بايدن.. بماذا شتم نتنياهو خلف الكواليس؟

سبوتنيك عربي

كشف الإعلامي الأمريكي بوب وودوارد، عن اقتباس جديد للرئيس الأمريكي جو بايدن عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T17:17+0000

2024-10-16T17:17+0000

2024-10-16T17:17+0000

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg

وذكر الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، أن بايدن قد وصف نتنياهو بـ "الكاذب"، مضيفا أن "18 من أصل 19 شخصًا يعملون لصالح نتنياهو هم كاذبون".وأوضح الموقع الإلكتروني أن هذا الاقتباس قد ورد في كتاب "الحرب" للإعلامي الأمريكي بوب وودوارد، وهو الكتاب الذي وصف بأنه قد يثير ضجة خاصة وأن به اقتباسات متعددة ومختلفة عن بايدن لشخصيات رئيسية أخرى حول العالم.وفي اقتباس آخر لبايدن بشأن نتنياهو، يشير إلى التوترات بين الاثنين، يقول فيه الرئيس الأمريكي: "هذا ابن.. (لفظ مسيء)، بنيامين نتنياهو، شخص سيئ للغاية"، وفق ما ورد في الاقتباس.ويشار إلى أنه في التاسع من الشهر الجاري، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقشا الرد الإسرائيلي على هجوم إيران.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المحادثة بين بايدن ونتنياهو، بحسب مصادر أمريكية، استمرت نحو نصف ساعة، وبحسب مصدر إسرائيلي، نحو 45 دقيقة.وأشارت القناة إلى أن الطرفين الإسرائيلي والأمريكي بحثا خلال الاتصال احتمالات الرد الإسرائيلي على إيران، في وقت حاول نتنياهو جاهدا فهم الموقف الأمريكي والحصول على الدعم للهجوم على إيران، موضحة أن هذا الأمر يعد خطوة تحضيرية مهمة تجاه التحرك الإسرائيلي، مضيفة أن نائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس انضمت إلى المحادثة.وبعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، الثلاثاء قبل الماضي، يترقب الإيرانيون ردًا إسرائيليا، وسط توقعات بأن تهاجم إسرائيل منشآت نووية لطهران.وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران عدوها اللدود "ثمنا باهظا"، بعد إطلاقها 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، بينما حذرت طهران من أن ردها على أي اعتداء "سيكون أقسى من ضربة الثلاثاء".واستهدف الحرس الثوري أجزاء مختلفة من إسرائيل بـ200 صاروخ باليستي في 1 أكتوبر/تشرين الأول ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90 % من هذه الصواريخ الأهداف عبر تخطيها الدفاع الجوي الإسرائيلي، وفقا لوكالة "تسنيم".وفي هذه العملية، كانت ثلاث قواعد جوية للجيش الإسرائيلي، "نافاتيم"، و"ختساريم"، و"تل نوف"، من بين الأهداف الرئيسية.واستخدم الحرس الثوري في هذه العملية، صواريخ "قدر" الباليستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم. وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" الخارقة للصوت.

https://sarabic.ae/20240802/مسؤولون-بايدن-حذر-نتنياهو-من-التصعيد-ودعاه-لوقف-إطلاق-النار--1091366659.html

https://sarabic.ae/20241009/إيران-تتهم-إسرائيل-بمحاولة-جر-المنطقة-لحرب-شاملة-للتأثير-على-نتائج-الانتخابات-الأمريكية-بطريقة-1093568774.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار