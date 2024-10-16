https://sarabic.ae/20241016/الأمين-العام-للجامعة-العربية-نهر-النيل-ليس-ملكا-لإثيوبيا-وهناك-خطورة-كبيرة-من-بناء-السد-1093826740.html
الأمين العام للجامعة العربية: نهر النيل ليس ملكا لإثيوبيا وهناك خطورة كبيرة من بناء السد
الأمين العام للجامعة العربية: نهر النيل ليس ملكا لإثيوبيا وهناك خطورة كبيرة من بناء السد
سبوتنيك عربي
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مخاوف مصر والسودان من تهديد الأمن المائي في نهر النيل "مشروعة". 16.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال أبو الغيط في مقابلة مع فضائية مصرية، أمس الثلاثاء، إن "إثيوبيا ترفض التعاون والتفاهم مع مصر والسودان، وهذا هو سبب الخلاف بين الدول بشأن موقف مرور المياه في نهر النيل ووصولها إلى مصر".ويوم الأحد دخلت ما تسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي" التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ بعد 14 عاماً من توقيعها.ولا تعترف الاتفاقية بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه النهر، والمقررة بموجب اتفاقيات مبرمة منذ القرن الماضي، لكن إثيوبيا وبعض دول حوض النيل ترفضها وتصفها بالاتفاقيات التي خلفتها الدول الاستعمارية للقارة الأفريقية.وأعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هابتامو إيتيفا، أمس الثلاثاء، أن "اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل ستحدث تحولا كبيرا نحو استخدام موارد المياه، مشيرا إلى أنها بمثابة العمود الفقري الذي يمكن الاعتماد عليه.وطالب الأمين العام للجامعة العربية، ببناء تجمع دولي وإقناع المجتمع الدولي بخطورة السد الإثيوبي، وضرورة أن تكون هناك قدرة تأثير مصرية - سودانية مشتركة في أزمة السد، فلا بد من إقناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأمريكا والصين والاتحاد الأوروبي بخطورة السد الإثيوبي.وبعد توقيع الاتفاقية، صادقت حكومتا إثيوبيا ورواندا عليها في عام 2013، ثم تبعتها مصادقة تنزانيا في عام 2015، وأوغندا في عام 2019، وبوروندي في عام 2023، بينما لم تصادق كينيا حتى الآن.ولكن في يوم 14 أغسطس/ آب الماضي، وفي خطوة غير متوقعة، صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية بعد تمرير برلمانها لها.وبحسب بنود الاتفاقية فإنها تدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً من تصديق ثلثي دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة على الاتفاقية.
https://sarabic.ae/20241013/إثيوبيا-تعلن-نبأ-غير-سار-لمصر-والسودان-بشأن-مياه-النيل-1093705647.html
https://sarabic.ae/20241015/تحول-كبير-في-استخدام-المياه-إثيوبيا-تعلن-عن-تفاصيل-جديدة-تقلق-المصريين-1093773632.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, أخبار السودان اليوم
الأمين العام للجامعة العربية: نهر النيل ليس ملكا لإثيوبيا وهناك خطورة كبيرة من بناء السد
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مخاوف مصر والسودان من تهديد الأمن المائي في نهر النيل "مشروعة".
وقال
أبو الغيط في مقابلة مع فضائية مصرية، أمس الثلاثاء، إن "إثيوبيا ترفض التعاون والتفاهم مع مصر والسودان، وهذا هو سبب الخلاف بين الدول بشأن موقف مرور المياه في نهر النيل ووصولها إلى مصر".
ويوم الأحد دخلت ما تسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي" التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ بعد 14 عاماً من توقيعها.
ولا تعترف الاتفاقية بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه النهر، والمقررة بموجب اتفاقيات مبرمة منذ القرن الماضي، لكن إثيوبيا وبعض دول حوض النيل ترفضها وتصفها بالاتفاقيات التي خلفتها الدول الاستعمارية للقارة الأفريقية.
وأعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هابتامو إيتيفا، أمس الثلاثاء، أن "اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل ستحدث تحولا كبيرا نحو استخدام موارد المياه، مشيرا إلى أنها بمثابة العمود الفقري الذي يمكن الاعتماد عليه.
"نهر النيل ليس ملكا لإثيوبيا، وهناك خطورة كبيرة من بناء السد الإثيوبي تتمثل في التصرف المنفرد بنهر النيل، وأيضًا توجد خطورة أخرى تتمثل في إمكانية بناء سدود مستقبلية أو حدوث فترة جفاف بمياه النيل".
أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية
وطالب الأمين العام للجامعة العربية، ببناء تجمع دولي وإقناع المجتمع الدولي بخطورة السد الإثيوبي، وضرورة أن تكون هناك قدرة تأثير مصرية - سودانية مشتركة في أزمة السد، فلا بد من إقناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأمريكا والصين والاتحاد الأوروبي بخطورة السد الإثيوبي.
وبعد توقيع الاتفاقية، صادقت حكومتا إثيوبيا ورواندا عليها في عام 2013، ثم تبعتها مصادقة تنزانيا في عام 2015، وأوغندا في عام 2019، وبوروندي في عام 2023، بينما لم تصادق كينيا حتى الآن.
ولكن في يوم 14 أغسطس/ آب الماضي، وفي خطوة غير متوقعة، صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية بعد تمرير برلمانها لها.
وبحسب بنود الاتفاقية فإنها تدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً من تصديق ثلثي دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة على الاتفاقية.